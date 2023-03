Wie die Laune von Daniel Rosemann, ProSieben- und Sat.1-Senderchef am Donnerstagmorgen ist? Vermutlich richtig gut. Vermutlich, weil er mit Vergnügen auf die Primetime-Performance seiner Sender vom Mittwoch blickt. Im ProSieben-Programm hat das um 20:15 Uhr gestartete "TV total" nicht weniger als den besten Zielgruppen-Marktanteil seit dem Jahr 2021 eingefahren. Für die knapp 75 Minuten lange Comedy-Show reichte es diesmal zu 15,1 Prozent Marktanteil – kein anderes Programm war zu dieser Zeit bei den Jüngeren stärker. 1,45 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten im Schnitt zu.

In Sat.1 drehte das neue "1% Quiz" mit Jörg Pilawa noch mehr auf. Erstmals wurden zweistellige Marktanteile erzielt. In der dritten Woche kam die Sendung nun auf tolle 11,4 Prozent Marktanteil, die durchschnittliche Reichweite im Gesamtmarkt stieg auf 1,82 Millionen. Sie hat somit erneut an Reichweite gewonnen. Vor sieben Tagen war die Sehbeteiligung auf damals rund 1,6 Millionen im Schnitt gestiegen.

Marktanteils-Trend: Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland? Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Sat.1 war auch im weiteren Verlauf des Abends erfolgreich: Zumindest die 22:20-Uhr-Folge von "Die perfekte Minute" kam auf gute 8,3 Prozent Marktanteil und insgesamt im Schnitt rund 0,9 Millionen Zusehende. Eine Stunde später fiel eine weitere Ausgabe der Spielshow auf nur noch etwas mehr als fünf Prozent. Immerhin aber dürfte die Programmierung einige Menschen auf das Format aufmerksam gemacht haben. Auf seinem Stammsendeplatz um 19 Uhr holte es am Mittwoch rund 440.000 Personen vor die Bildschirme, in der Zielgruppe standen nur 2,8 Prozent auf der Uhr.



Lead-In der Show war erneut "Volles Haus", das immerhin einen Mini-Lichtblick sendete. Die durchschnittlich erzielte Quote in der klassischen Zielgruppe lag diesmal bei 4,2 Prozent. Höher fiel das Ergebnis bis dato nur einmal aus – zum Start in die zweite Sendewoche. Dennoch bleibt die Live-Show unter dem Senderschnitt. Unter dem Senderschnitt lag bei ProSieben auch das gegen halb zehn Uhr abends gestartete "Zervakis & Opdenhövel. Live", das vom starken "TV total" nicht profitierte und mit nur 5,9 Prozent enttäuschte. "Uncovered" schloss sich danach mit 5,5 Prozent an.



Stärker unterwegs als in den Wochen zuvor war indes auch der "Bachelor" bei RTL, der ab 20:15 Uhr wieder auf zweistellige Marktanteile bei 14-49 kam. Exakt zwölf Prozent wurden gemessen, in der RTL-Relevanzzielgruppe waren es 7,8 Prozent, die ermittelt wurden. Insgesamt sahen 1,35 Millionen Menschen die neue Folge der Kuppelshow.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV