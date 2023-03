Der Primetime-Verlauf: "Bestatterin" hält Publikum nicht

DWDL.de macht sie gemeinsam mit Vodafone und AdScanner wieder für alle sichtbar: Die Verlaufskurve der TV-Nutzung, basierend auf Gerätedaten in rund einer Million Haushalten. Am Donnerstag gab es um 20:15 Uhr ein öffentlich-rechtliches Duell zweier 90-Minüter. Gut erkennbar ist, dass die ZDF-Reihe "Die Bergretter" im Verlaufe der Ausstrahlung Stück für Stück Zuschauerinnen und Zuschauer hinzugewannen, während "Die Bestatterin" im Ersten Publikum abgeben musste. Das führte dazu, dass das ZDF Das Erste im Laufe der Zeit überholte. Beide Sender einte, dass es um 21:45 Uhr recht viel Publikum verlor. Ab kurz vor 22 Uhr gewann dann "Germany's Next Topmodel" Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: "Leute heute" verfängt

Blickt man auf den ZDF-Vorabend, dann gilt es, dem bald endenden "Leute heute" ein gutes Zeugnis auszustellen. Deutlicher als etwa "Hallo Deutschland" zuvor, gelang es dem vergleichsweise kurzen Magazin Publikum während der Sendung dazuzugewinnen. Sehr gut präsentierte sich einmal mehr auch RTL in der Zeit nach 18 Uhr. Die Programmangebote, wahlweise "Explosiv" oder Regionalprogramme, führten zu einer sehr deutlich ansteigenden Kurve. Dieser Trend zeigte sich übrigens schon in den Schlussminuten der Daily "Unter uns".

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Kaum Bewegung

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Die beiden größten Vermarkter schnitten dabei am Donnerstag ähnlich ab als tagszuvor. AdAlliance dominierte weiterhin, danach folgte Seven.One. Trennten die beiden am Mittwoch noch neun Prozentpunkte, waren es am Donnerstag nun nur sechs. Gänzlich unverändert gegenüber dem Vortag performten ARD Media, Sky, Visoon, Warner Bros. Discovery und auch El Cartel Media.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Lebensmittelhandel wird lauter

Gleich drei Lebensmittelhändler landeten am Donnerstag unter den Top15 in den Werbecharts. In diesem Segment erzielte Rewe rund einer Woche vor dem langen Osterwochenende die stärkste Werbereichweite. Das Handelsunternehmen kam auf rund 101 XRP und setzte dafür knapp 120 Spots an. Somit überholte Rewe unter anderem Lidl, das etwas auf die Bremse trat und am Donnerstag noch mit 79 Spots vertreten war. Der ermittelte XRP-Wert lag bei 55 und somit sogar knapp hinter dem von Edeka. Edeka kam mit etwas weniger Buchungen, nämlich 60, auf eine etwas bessere Werbereichweite: Sie lag knapp über der 60-Punkte-Marke. Penny fiel indes am Donnerstag aus den Top15 hinaus.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.