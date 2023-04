Der Primetime-Verlauf: "Tatort" überzeugt nicht alle

DWDL.de macht sie gemeinsam mit Vodafone und AdScanner wieder für alle sichtbar: Die Verlaufskurve der TV-Nutzung, basierend auf Gerätedaten in rund einer Million Haushalten. Spannend am Sonntag: Der neueste Bremer "Tatort" startete auf einem hohen Niveau, verlor dann aber nach und nach Zuschauerinnen und Zuschauer. "Rosamunde Pilcher" im ZDF hielt ihr Niveau dagegen relativ konstant und konnte eher noch Reichweite aufbauen. Sowohl für Das Erste als auch für das ZDF ging es ab 21:45 Uhr sowie in den folgenden Stunden rasant bergab. Nach dem Ende von "Tatort" und "Rosamunde Pilcher" profitierte unter anderem Vox: "Kitchen Impossible" zeigt zu dieser Uhrzeit einen deutlichen Ausschlag nach oben und performt danach auf einem konstant hohen Niveau. Der gleiche Effekt lässt sich auch bei RTL beobachten. ProSieben dagegen profitierte nicht, denn um 21:45 Uhr ging man in eine Werbepause - so konnte man dann auch keine neuen Menschen einsammeln.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Nachrichten sehr gefragt

"RTL Aktuell" sorgt von montags bis freitags meist für einen großen Ausschlag nach oben in der Zuschauerkurve, nach der Sendung sackt die Linie meist aber wieder ziemlich schnell ab. Am Sonntag ist der Einschaltimpuls, den die Sendung liefert, erneut klar zu sehen, "Exclusiv - Weekend" kann die Zuschauerinnen und Zuschauer danach aber recht gut halten. Im ZDF sorgen die "heute"-Nachrichten für eine kräftige Belebung der Zuschauerkurve und kurz vor der "Tagesschau" schießt auch die Linie des Ersten weit in die Höhe.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Seven.One Media stark

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Ziemlich erfolgreich unterwegs war am Sonntag Seven.One Media: Mit rund 38 Prozent der erreichten Vodafone-Haushalte lief es so gut wie schon seit einiger Zeit nicht mehr. Der Rückstand auf die AdAlliance betrug lediglich 4 Prozentpunkte.

© AdScanner

Werbe-Ranking: marktguru ist wieder da

marktguru sorgt seit Wochen für ein beständiges Werbe-Grundrauschen, am Samstag sorgte man dann aber mit 130 Spot-Ausstrahlungen für den höchsten Wert seit Beginn des Jahres. Am Sonntag legte man mit 128 Ausstrahlungen nach, damit schaffte man rund 73,6 XRP sowie Platz vier im Werberanking. Weil das Unternehmen zu 90 Prozent zu ProSiebenSat.1 gehört, ist es wenig verwunderlich, dass alle Spots auch bei den Sendern der Gruppe geschaltet wurden. An der Spitze der Werbecharts steht erneut Check24 mit einem XRP von 110,85, dafür benötigte das Vergleichsportal lediglich 100 Werbeschaltungen.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.