am 10.04.2023 - 08:31 Uhr

Die Öffentlich-Rechtlichen haben wie erwartet die Quotencharts am Ostersonntag dominiert. Ganz vorne lag Das Erste mit einem neuen Berliner "Tatort", in dem erstmals auch Corinna Harfouch ermittelte. Der Blick auf die Quoten ist allerdings ein zweischneidiges Schwert: Mit 6,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern reichte es locker für den Tagessieg beim Gesamtpublikum, 23,3 Prozent Marktanteil sind ein starker Wert. Dennoch war es der in diesem Jahr schwächste "Tatort" - und das mit Abstand.

Dennoch lag der "Tatort" auch beim jungen Publikum vor allen anderen Sendern: 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, das führte in dieser Altersklasse zu 17,3 Prozent - auch das ist ein Tiefstwert in 2023. Spannend wird nun sein, wie sich die Quoten entwickeln: Die Macher haben den Premieren-"Tatort" von Corinna Harfouch als Zweiteiler angelegt, an Ostermontag gibt es das Finale zu sehen.

Am Sonntag landete das "Traumschiff" im ZDF auf Platz zwei der Primetime-Charts, 5,20 Millionen Menschen sahen sich an, wohin Florian Silbereisen das Schiff mit all seinen großen und kleinen Problemen steuerte. 19,4 Prozent Marktanteil waren hier drin. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag das "Traumschiff" mit 13,1 Prozent weit über dem ZDF-Schnitt, aber auch hier bleibt festzuhalten: Zuletzt lief es für die Reihe oft besser.

Auch am späten Abend lag Das Erste dann vor den Kollegen des ZDF. "Mord auf Shetland - Unter Verdacht" brachte es noch auf 2,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, womit 13,6 Prozent Marktanteil drin waren. Im ZDF informierte das "heute journal" zunächst noch 4,06 Millionen Menschen (16,2 Prozent), danach ging es für "Vienna Blood" aber auf eine Reichweite von 1,62 Millionen hinab, dadurch stürzte auch der Marktanteil auf 7,8 Prozent ab. Am Ende erreichte Das Erste mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 12,4 Prozent die Spitze der Quotencharts, das ZDF lag mit 11,1 Prozent etwas dahinter.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV