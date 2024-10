Im ZDF war am Mittwochabend zur besten Sendezeit Fußball zu sehen: Das Pokalmatch zwischen Bayern und Mainz erreichte nur etwas weniger als 5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und war auch beim jungen Publikum sehr gefragt. Die drei großen Privatsender RTL, Sat.1 und ProSieben schickten dagegen jeweils Shows auf Sendung. Und auch wenn die Marktanteile niedriger waren als zuletzt: Bei der Reichweite ging es teilweise sogar bergauf.

Am besten schlug sich gegen die Fußball-Konkurrenz beim jungen Publikum noch "TV Total", das insgesamt 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete, 550.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Damit lag man so ziemlich auf dem Niveau der Vorwoche, der Marktanteil fiel angesichts von 10,6 Prozent rund einen Prozentpunkt niedriger aus. Im Anschluss an die Sendung hatte ProSieben dann wie gewohnt Probleme: "Die Quatsch Comedy Show" erreichte nur noch 7,1 Prozent, die Gesamtreichweite in Höhe von 610.000 ist aber ein Staffel-Bestwert.

Bei RTL ging "DSDS", das mittlerweile in der Recall-Phase angekommen ist, auf Sendung, beim jungen Publikum bedeuteten die 8,3 Prozent Marktanteil jedoch den niedrigsten Wert der laufenden Staffel. Mit 430.000 jungen Zuschauenden lief es aber nicht viel schlechter als vor einer Woche. Insgesamt legte die Castingshow sogar um mehr als 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, sodass die Reichweite insgesamt bei 1,73 Millionen lag.

Und dann war da noch Sat.1, das eine neue Ausgabe von "The Taste" auf Sendung schickte. Nach dem schwachen Start in der Vorwoche ging es jetzt immerhin auf eine Reichweite in Höhe von 970.000 hinauf, der Marktanteil ging angesichts der Konkurrenz trotzdem auf 7,4 Prozent zurück. Bei den 14- bis 49-Jährigen hielt sich die Kochshow stabil bei 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Probleme hatten derweil Vox und RTLzwei. "Doc Caro" fiel am Mittwoch auf 5,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, schlechter lief es bislang noch nie. Insgesamt steigerte sich die Reihe aber auf eine Reichweite in Höhe von 850.000, das waren fast 100.000 mehr als beim Tiefstwert, der in der vergangenen Woche aufgestellt wurde. Bei RTLzwei schleppen sich die "Wollnys" eher schlecht als recht in Richtung Staffelfinale, das in der kommenden Woche zu sehen ist. Mit nur 3,1 und 3,8 Prozent Marktanteil lief es für zwei neue Ausgaben ziemlich mau.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;