Der Primetime-Verlauf: Zuschauer kehren nicht mehr zurück

"Kampf der Realitystars" hat am Mittwoch bis zu einem gewissen Zeitpunkt eigentlich vorbildlich gezeigt, wie Zuschauerbindung funktioniert: Nach jeder Werbepause kehrten die Menschen brav zum Format zurück. Um etwa 22:20 Uhr war das aber anders, nach der Werbepause war die Zahl der erreichten Vodafone-Haushalte plötzlich deutlich niedriger - vielen Menschen war die Show also wohl schlichtweg zu lang. Auch nach einer weiteren Unterbrechung kehrten viele Personen nicht mehr zu RTLzwei zurück.

Sehr schön zu sehen am Mittwoch war auch der Unterschied zwischen dem Ersten und dem ZDF. Während die Liebeskomödie "Schöner Schlamassel" im Ersten kontinuierlich Zuschauer verloren hat, ging es für "Aktenzeichen XY" vor allem in den ersten 45 Minuten nur nach oben. Danach pendelte sich auch das ZDF-Format auf einem konstanten Niveau ein.

Der Vorabend-Verlauf: "Volles Haus" weiter enttäuschend

Die Zuschauerkurve am Vorabend zeigt erneut, dass die Sat.1-Sendung "Volles Haus" überhaupt nicht in der Lage ist, im Laufe ihrer drei Stunden Zuschauerinnen und Zuschauer einzusammeln. Anders als bei anderen Sendern ist kein Anstieg der Kurve zu erkennen. Erst als um 19 Uhr "Die perfekte Minute" startet, klettern die Reichweiten leicht. Bei RTLzwei sorgt unterdessen "Berlin - Tag & Nacht" für einen starken Einschaltimpuls.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: El Cartel konstant

Trotz der guten Quoten, die "Kampf der Realitystars" eingefahren hat, bewegte sich der RTLzwei-Vermarkter El Cartel Media am Mittwoch mit 12 Prozent der erreichten Vodafone-Haushalte auf einem konstanten Niveau. Auf diesem Level lag El Cartel auch schon in den zurückliegenden Tagen. WarnerBros. Discovery erreichte mit 13 Prozent einige Vodafone-Haushalte mehr. Ganz vorne lag erneut die AdAlliance mit 38 Prozent, dicht gefolgt von Seven.One Media mit 33 Prozent.

Werbe-Ranking: Bauer in den Top 15

Die Bauer Media Group hat es mit einer Kampagne rund um seine Frauenzeitschrift "Tina" in die Top 15 der bruttoreichweitenstärksten Unternehmen geschafft. 59 Spot-Ausstrahlungen sorgten für einen XRP-Wert in Höhe von rund 40. Am häufigsten waren die Werbespots bei Super RTL zu sehen, aber auch große Sender wie RTL, Vox, RTLzwei, Sat.1 und Kabel Eins wurden belegt. Bei ProSieben lief dagegen kein Spot, hier sieht Bauer offenbar nicht die klassische "Tina"-Zielgruppe. An der Spitze der Werbecharts steht erneut Lidl mit 125 Spots und einer Bruttoreichweite in Höhe von 94,42.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.