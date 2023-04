Das Finale von "Deutschland sucht den Superstar", in dem der 29-jährige Sem Eisinger als Sieger hervorging, hat am Samstagabend noch einmal einige Fans zurückgewinnen können: Nachdem die RTL-Castingshow zuletzt auf Werte um zehn Prozent in der Zielgruppe zurückgefallen war, reichte es nun mit 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren noch einmal für sehr gute 14,9 Prozent Marktanteil. Den Spitzenplatz in der Primetime musste "DSDS" aber trotzdem ProSieben überlassen: Dort kam "The Masked Singer" mit 0,94 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf 17,2 Prozent.

Knapper war das Rennen unterdessen in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, auf die RTL inzwischen bekanntlich in besonderem Maße blickt: Dort lagen beide Shows mit 1,38 Millionen beziehungsweise 1,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nahezu gleichauf. "DSDS" kam auf 13,5 Prozent Marktanteil, "The Masked Singer" auf 13,1 Prozent. Insgesamt ging RTL im Duell der beiden Show-Formate jedoch als Sieger hervor: Während ProSieben im Schnitt 2,08 Millionen Menschen unterhielt, brachte es "Deutschland sucht den Superstar" auf 2,35 Millionen, die einem Marktanteil von 10,4 Prozent entsprachen. Das war die höchste "DSDS"-Reichweite seit der dritten Folge der Staffel.

Unterm Strich kann man in Köln - trotz des jüngsten Abwärtstrends - nicht nur wegen der Final-Quoten ein positives Fazit ziehen: Auf knapp 13 Prozent Marktanteil brachte es "DSDS" im Schnitt in den zurückliegenden Wochen. Damit war die Castingshow zwar nicht so erfolgreich wie in früheren Bohlen-Staffeln, aber gleichzeitig deutlich gefragter als vor einem Jahr, als mit Florian Silbereisen als Jury-Chef durchschnittlich nicht mal zehn Prozent erzielt werden konnten.

Die Tagesmarktführerschaft war RTL am Samstag nicht zu nehmen: Mit im Schnitt 10,6 Prozent Marktanteil lag der Sender eineinhalb Prozentpunkte vor ProSieben. Abseits beider Shows verbuchte derweil auch auch Vox am Samstagabend gute Quoten. "The Da Vinci Code - Sakrileg" überzeugte bei dem Sender mit einem Marktanteil von 10,1 Prozent in der Zielgruppe und siegte zugleich recht locker im Spielfilm-Duell mit Sat.1. Dort lief es für "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" mit 7,9 Prozent aber zumindest ordentlich. RTLzwei kam mit "The Beach" dagegen nur auf 3,1 Prozent, "9-1-1" startete bei Kabel Eins sogar mit gerade mal 1,9 Prozent in den Abend.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV