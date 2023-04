Sonst eigentlich im SWR Fernsehen beheimatet, schaffte "Die Beatrice Egli Show" am Samstagabend ausnahmsweise den Sprung ins Ersten - und war vor allem mit Blick auf das ältere Publikum durchaus gefragt. Mit durchschnittlich 3,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern brachte es die Schlagershow auf einen überzeugenden Marktanteil von 14,1 Prozent beim Gesamtpublikum. Im Duell mit dem Finale von "Deutschland sucht den Superstar" - jener Show also, die Egli einst selbst gewann - und "The Masked Singer" ging die ARD-Show somit als Siegerin hervor.

Mehr Menschen erreichte am Samstag in der Primetime nur das ZDF, allerdings tat sich der neue Justizkrimi "Conti" ein ganzes Stück schwerer als man das von anderen Samstagskrimis gewohnt ist. Durchschnittlich 4,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von 14,5 Prozent sind zwar ein Erfolg, aber deutlich weniger als Reihen wie "Ein starkes Team" oder "Wilsberg" für gewöhnlich erzielen. Bei den 14- bis 49-Jährigen brachte es "Conti" übrigens auf 6,0 Prozent Marktanteil, während die "Beatrice Egli Show" im Ersten auf 6,4 Prozent kam.

"Der Staatsanwalt" hielt im Anschluss an "Conti" derweil noch 3,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher, sodass der ZDF-Marktanteil um 21:45 Uhr mit 15,0 Prozent stabil blieb. Das "heute-journal" brachte es eine Stunde später mit 2,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch auf 11,2 Prozent beim Gesamtpublikum, ehe "Das aktuelle Sportstudio" schließlich mit 1,98 Millionen auf 12,9 Prozent Marktanteil kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen zog die Quote am späten Abend noch auf 7,8 Prozent an.

Mit Blick auf die Tagesmarktanteile lagen ARD und ZDF derweil am Samstagabend nahezu gleichauf: Während das ZDF im Schnitt 11,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum verzeichnete, lag Das Erste nur 0,1 Prozentpunkte dahinter.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV