Es sind am Ende doch die ganz großen Titel, die ziehen. In den zurückliegenden Wochen tat sich der Fernsehsender RTLzwei am Freitagabend mit seiner Filmzeit-Programmierung mitunter schwer. "Daylight" etwa scheiterte an der 4-Prozent-Marke, "Skylines" erreichte keine drei Prozent. Das zwei "Stirb Langsam"-Filme im April je um die sechs Prozent generierten, war da schon Balsam auf die Seele der Programmplanenden. An diesem Freitag nun überholte "Men in Black" nicht nur ProSieben und Sat.1, sondern sicherte sich auch die beste Quote auf diesem Sendeplatz seit einer "Fast and Furious"-Ausstrahlung im Frühherbst 2021. Der Film mit Will Smith und anderen kam auf im Schnitt starke neun Prozent Marktanteil. Insgesamt schauten 1,1 Millionen Menschen zu.

"Interstellar" bescherte ProSieben nach 20:15 Uhr im Schnitt 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, werberelevant waren davon 8,4 Prozent. Und Sat.1 musste sich mit "The Voice Kids" hinten anstellen. Die Musikshow fiel diesmal auf 7,3 Prozent. Immerhin noch mit ordentlichen Zahlen schloss sich bei RTLzwei ab einige Minuten nach 22 Uhr "Training Day" an; hier wurden 5,5 Prozent bei den Umworbenen ermittelt. Im Tagesschnitt kam RTLzwei am Freitag auf 5,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, ein gutes Ergebnis.



Bei Tele 5 ging derweil nach 22 Uhr die Frühjahrs-Staffel der "SchleFaZ" zu Ende. Zum Abschluss gab es den Film "Bierfest" zu sehen, der dem Sender 2,5 Prozent Marktanteil bescherte. 0,22 Millionen Personen schauten zu. Richtig aufgedreht hat Tele 5 dann nachts; ab 1:15 Uhr sicherte sich "Psycho Goreman" tolle 5,2 Prozent bei den klassisch Umworbenen.

DMAX punktete nach 20:15 Uhr indes mit zwei Folgen seiner "Alaskan Bush People": Die Sendung kam zunächst auf 2,2 Prozent, nach 21:15 Uhr standen dann 2,9 Prozent zu Buche. Stark unterwegs waren auch vier "Hardcore Pawn"-Folgen im Zeitraum zwischen 16:20 und 18:15 Uhr – sie generierten zwischen 5,4 und 5,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV