Mit einem Tagesmarktanteil von 5,7 Prozent ist ZDFneo beim Gesamtpublikum äußerst erfolgreich in den Mai gestartet. Der Spartensender belegte am Montag den vierten Rang im Sender-Ranking - und lag fast einen Prozentpunkt vor Vox und fast zwei Prozentpunkte vor Sat.1. ProSieben verzeichnete am Feiertag sogar im Schnitt gerade mal 2,6 Prozent und landete - knapp vor 3sat - abgeschlagen auf Rang 14. Zu verdanken hat ZDFneo seinen Erfolg vor allem zwei Film- und TV-Stars: Winnetou und "Inspector Barnaby".

Schon der erste "Winnetou"-Film brachte es ab 11:00 Uhr im Schnitt auf 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 4,4 Prozent Marktanteil, ehe "Der Schatz im Silbersee" von 470.000 Menschen gesehen wurde. Der zweite "Winnetou"-Film wiederum erreichte ab 14:19 Uhr mit durchschnittlich 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauern stolze 5,3 Prozent Marktanteil beim Gesampublikum. Am beliebtesten war "Winnetou und das Halbblut Apanatschi" mit 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, die einem Marktanteil von 5,4 Prozent entsprachen.

Am Abend wiederum schlug die Stunde von "Inspector Barnaby", der mit 1,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zunächst auf 6,1 Prozent Marktanteil kam und mit einer weiteren Folge sogar noch ein paar mehr Fans einsammelte. Ab 21:45 Uhr lag der Gesamt-Marktanteil bei 8,4 Prozent, zwei weitere Folgen brachten es zu später Stunde schließlich auf Werte von 9,3 und 12,6 Prozent beim Gesamtpublikum. Doch auch das ZDF-Hauptprogramm feierte am Abend einen schönen Erfolg: Dort holte sich die Komödie "Endlich Witwer" mit 5,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern den Tagessieg. Der Marktanteil belief sich auf tolle 20,1 Prozent.

Deutlich stärker als gewöhnlich war am Tag der Arbeit allerdings nicht nur ZDFneo, sondern auch Kabel Eins, das sich mit einem hervorragenden Tagesmarktanteil von 7,4 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nur knapp hinter Marktführer RTL platzierte. Hier trieben die zahlreichen "Police Academy"-Filme den Marktanteil tagsüber auf bis zu 8,8 Prozent und auch am Abend war "Lethal Weapon 3 - Die Profis sind zurück" mit 1,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe eine Bank. Später am Abend überzeugte auch "Cliffhanger - Nur die Starken überleben" mit 8,0 Prozent beim jungen Publikum.

