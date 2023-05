Nachdem die ersten beiden Folgen der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau International" in der vergangenen Woche nur einstellige Marktanteile in der klassischen Zielgruppe verbuchten und am Dienstag gegen den DFB-Pokal sogar kaum mehr als acht Prozent drin waren, lief es zum Start in die neue Woche etwas besser. An die Vox-"Löwen" kam die RTL-Kuppelshow zwar nicht heran, doch mit 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte "Bauer sucht Frau International" diesmal solide 10,4 Prozent Marktanteil.

Beim Gesamtpublikum gewann die Sendung im Vergleich zum Dienstag wieder 200.000 Fans zurück, sodass hier 2,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für einen Marktanteil von 10,8 Prozent sorgten. Allerdings gelang es RTL nur bedingt, das Publikum zu halten - auch wenn man mit "Ralf, der Bauernreporter" später am Abend sogar das thematisch passende Begleitprogramm bot. Doch mehr als ein Marktanteil von 7,3 Prozent war für die Sendung in der Zielgruppe nicht drin, nachdem "RTL Direkt" zuvor schon mit 7,9 Prozent enttäuschte. "Spiegel TV" kam am späten Abend sogar nicht über 6,4 Prozent beim jungen Publikum hinaus.

Komplett enttäuschend verlief der Montagabend unterdessen für Sat.1, das mit seiner neuen Datingshow "Rate my Date" ähnlich schwach unterwegs war wie vor einer Woche. Nur 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von 5,7 Prozent war für den Neustart mit Ralf Schmitz drin, ehe die Rankingshow "111 super Sonntagsfahrer" danach bei 4,5 Prozent hängen blieb. Kaum besser erging es ProSieben, wo die beiden US-Serien "Grey's Anatomy" und "Seattle Firefighters" zunächst auf Marktanteile von 6,2 und 5,8 Prozent kam, ehe sich "9-1-1: Lone Star" danach nur noch mit Mühe über der Marke von fünf Prozent hielt.

Damit lagen ProSieben und Sat.1 zeitweise noch hinter Kabel Eins, das mit den Spielfilmen "Lethal Weapon 4" und "Romeo Must Die" auf überzeugende Marktanteile von 5,8 und 6,4 Prozent in der Zielgruppe kam. Insgesamt konnte der Sender um 20:15 Uhr im Schnitt 1,07 Millionen Menschen unterhalten. Deutlich weniger waren es bei RTLzwei: Dort sahen zunächst nur 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Dokusoap "Davina & Shania - We Love Monaco", doch in der Zielgruppe bewegten sich die beiden neuen Folgen des Formats mit Marktanteilen von 5,0 und 5,6 Prozent klar über dem Senderschnitt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV