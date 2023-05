Nachdem sich "The Voice Kids" in den vergangenen beiden Wochen mit Marktanteilen von 7,3 und 7,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen etwas schwächer präsentierte, zogen die Quoten zur Finalshow an diesem Freitag nochmal deutlich an und sprangen wieder über die 10-Prozent-Marke: 0,51 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für einen Marktanteil von 10,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt verfolgten im Schnitt 1,47 Millionen Menschen die Sendung.

Damit erzielte "The Voice Kids" in der elften Staffel den höchsten Final-Marktanteil seit 2018 - auch wenn die höchsten Marktanteile und Reichweiten schon früher in der Staffel erzielt wurden. Bei einer der Blind Audition-Ausgaben Ende April sahen beispielsweise rund 450.000 mehr zu als nun beim Finale (im Vergleich jeweils die vorläufig gewichteten Zahlen ohne zeitversetzte Nutzung). Verglichen mit der vergangenen Woche zog die Reichweite aber wieder um 180.000 an.

Marktanteils-Trend: The Voice Kids

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Im Show-Duell mit "Let's dance" zog das Sat.1-Format aber auch beim Finale erwartungsgemäß wieder klar den Kürzeren. Die RTL-Tanzshow verlor zwar im Vergleich zur Vorwoche 1,2 Prozentpunkte, spielte mit 17,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen aber eine ganze Liga höher und machte die Kölner wieder zum Marktführer in der Primetime - auch wenn die "heute-show" am späteren Abend im ZDF ein paar Jüngere mehr erreichte.

Insgesamt hatten 3,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, was 16,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 59-Jährigen, die sowohl RTL als auch Sat.1 inzwischen für sich als ausschlaggebende Zielgruppe angeben, kam "Let's dance" auf 15,9 Prozent, "The Voice Kids" auf 8,8 Prozent Marktanteil.

ProSieben blieb mit dem Film "Er ist wieder da" unterdessen bei mageren 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen und landete damit auch beim jungen Publikum noch hinter einem ARD-Film aus der Reihe "Daheim in den Bergen". Bei RTLzwei kann man mit den erreichten 5,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe für "Escape Plan" sehr zufrieden sein, Vox erreichte 6,0 Prozent mit "Goodbye Deutschland". Für Kabel Eins ließ sich der "Criminal Minds"-Abend zwar mit nur 2,5 Prozent Marktanteil sehr schwach an, dann ging's aber Stück für Stück nach oben. Nach 23 Uhr wurden schon 5,6 Prozent marktanteil erzielt, ab 1 Uhr nachts war der Marktanteil zweistellig.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV