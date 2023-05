Das Debüt von Esther Sedlaczek in der ARD-Primetime-Show "Frag doch mal die Maus" dürfte am Samstagabend nicht alle Erwartungen erfüllt haben. Mit 2,76 Millionen fiel die gemessene Durchschnittsreichweite doch ein gutes Stück niedriger aus als früher. Zum Vergleich: 2022 waren es im Schnitt um die 3,3 Millionen Personen, die das Unterhaltungsformat sahen. Mit 12,8 Prozent Marktanteil fiel an diesem Samstag zudem auch die Quote nicht allzu hoch aus. Gut lief es für die Show derweil weiterhin bei den 14- bis 49-Jährigen: Auch hier standen zwar leichte Einbußen zu Buche, die gemessenen zwölf Prozent reichten aber für die Pole Position.

Das heißt: Die Show mit Esther Sedlaczek kam mit Blick auf die Jüngeren vor dem RTL-Show-Neustart "Die große Geo-Show – In 55 Fragen um die Welt" ins Ziel. Elfeinhalb Prozent in der klassischen Zielgruppe erzielte das Format zur besten Sendezeit, ein allenfalls solides Ergebnis. Insgesamt fiel das Interesse nicht sonderlich groß aus: Rund 1,7 Millionen Personen sahen die von Sonja Zietlow moderierte Show.



Die Tatsache, dass beide Shows in der Masse nicht allzu hohes Interesse hervorriefen, spielte dem ZDF und der langjährigen Krimireihe "Ein starkes Team" gewaltig in die Karten. Eine neue Folge der Reihe sicherte sich nämlich die beste Quote aller Zeiten. Die Produktion kam am Samstag auf tolle 30,8 Prozent Marktanteil insgesamt. Im Schnitt schauten 7,19 Millionen Personen ab drei Jahren zu. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für den Film richtig gut: Hier wurden 11,1 Prozent Marktanteil ermittelt. Im ZDF schloss sich dann eine Wiederholung von "Der Alte" an, die mit 21,2 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren und dazugehörigen 4,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ebenfalls stark unterwegs war.

Am späten Abend drehte das ZDF zudem mit Sport auf: Unter anderem die Bilder der Bayern-Niederlage gegen Leipzig beflügelten das "Sportstudio" und bescherten ihm 14,7 Prozent bei den Jüngeren. 2,51 Millionen Menschen sahen die Sendung insgesamt.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV