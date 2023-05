In den vergangenen Wochen hat sich die Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" am Montagabend meist den Primetimesieg geholt, "Bauer sucht Frau International" von RTL hatte das Nachsehen. Nicht so in dieser Woche: Mit 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren setzte sich Inka Bause deutlich vor die Löwen, die es auf 590.000 brachten. Mit 13,0 Prozent Marktanteil markierte die Kuppelshow einen Staffelbestwert, die Gründer holten ebenfalls gute 12,1 Prozent.

Beeindruckend ist vor allem, wie stark "Bauer sucht Frau International" beim Gesamtpublikum zulegen konnte. Mit einer Reichweite von 3,01 Millionen sprang die Sendung erstmals in diesem Jahr über die Marke von 3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. "Die Höhle der Löwen" lag bei knapp der Hälfte: Hier sahen 1,49 Millionen Menschen zu.

Bei RTL war der Erfolg jedoch schnell verflogen: Bei "RTL Direkt" waren zwar noch 1,85 Millionen Menschen mit dabei, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe fiel aber auf 8,3 Prozent. "Ralf, der Bauernreporter" lag danach bei nur noch 6,8 Prozent. Und auch Vox zeigte am späten Abend Schwächen: "Goodbye Deutschland! Oksana erobert Las Vegas" fiel bei den 14- bis 49-Jährigen trotz des guten Vorlaufs auf 5,8 Prozent.

Während der Primetimesieg beim jungen Publikum an RTL ging, setzte sich insgesamt das ZDF durch. Mit dem Landkrimi "Immerstill" unterhielten die Mainzer 4,18 Millionen Menschen, das hatte 16,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zur Folge. Bei den 14- bis 49-Jährigen liefen es angesichts von 6,1 Prozent schwach. Damit musste sich das ZDF auch der Doku "Deutschland aus dem All" im Ersten geschlagen geben, die es bei den Jüngeren auf gute 8,9 Prozent brachte. Insgesamt spielte Das Erste am Abend aber mindestens eine Liga unter dem ZDF - und RTL. 2,31 Millionen sahen sich die All-Doku an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV