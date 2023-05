In dem Hape-Kerkeling-Film "Ich bin dann mal weg" sind prominente Gesichter wie Devid Striesow, Martina Gedeck, Katharina Thalbach und Annette Frier zu sehen. Mit dieser Kombination hat Sat.1 am Montagabend ein vergleichsweise großes Publikum angelockt. 1,26 Millionen Menschen sahen sich den Streifen zur besten Sendezeit an, davon waren 370.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. In der klassischen Zielgruppe führte das zu einem Marktanteil in Höhe von 7,2 Prozent. Damit war der Film kein überragender Erfolg, lag aber immerhin deutlich über dem katastrophalen Senderschnitt von Sat.1. Und auch "Hidden Figures" hielt sich später noch bei 7,3 Prozent.

Leicht positive Nachrichten gab es unterdessen auch von der Dauerbaustelle "Volles Haus". Die inzwischen gekürzte Liveshow erreichte am Montag 4,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum und damit den besten Wert seit dem Start. Das ist aber wohl eher auf die generell geringere TV-Nutzung am Montag zurückzuführen. Die Reichweiten waren nämlich nahezu unverändert. Nur 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus der werberelevanten Zielgruppe, insgesamt schrammte man mit einer Reichweite von 180.000 sogar nur knapp an einem Allzeit-Tief vorbei. "Lenßen übernimmt" kam später in der Spitze auf maximal 3,5 Prozent.

Gute Nachrichten gab es für Kabel Eins: Mit dem Film "Passwort: Swordfish" erreichte man 990.000 Menschen in der Primetime und sicherte sich damit 7,1 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Auch die 6,2 Prozent, die "Crank 2: High Voltage" später erzielte, lagen deutlich über dem Senderschnitt. Und auch in der Daytime lief einiges zusammen: "Castle" lag ab 14 Uhr durchgängig bei mehr als 7,0 Prozent Marktanteil und "Abenteuer Leben täglich" sowie "Mein Lokal, Dein Lokal" holten starke 7,3 und 7,7 Prozent. "Achtung Kontrolle" tat sich kurz vor der Primetime mit 4,2 Prozent aber schwer.

Weiterhin keine Freude machen unterdessen US-Serien ProSieben: "Grey’s Anatomy" erreichte zur besten Sendezeit 7,1 Prozent Marktanteil und war damit noch die erfolgreichste Produktion des ganzen Abends. "Seattle Firefighters" fiel danach auf 6,5 Prozent und zwei Folgen von "9-1-1: Lone Star" waren nur zu 5,4 und 4,6 Prozent gut. Dadurch rutschte ProSieben auf einen schwachen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,5 Prozent ab und musste sich noch hinter Sat.1 (6,7 Prozent) einsortieren.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV