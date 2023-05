Mit dem Finale der aktuellen Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" hat die Unterhaltungsshow ihre bisher beste Quote aller Zeiten eingefahren. Die knapp dreieinhalbstündige Ausstrahlung der besonderen Folge, in der alle von ProSieben gegen Joko und Klaas antraten, sicherte sich beeindruckende 20,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und übertraf damit alle bisher gemessenen Ergebnisse. Insgesamt schauten 1,42 Millionen Menschen ab drei Jahren zu, das war der beste vorläufig gemessene Wert der Frühjahrsstaffel. Und so geht bei ProSieben die bisher quotenstärkste Staffel des Dienstags-Formats zu Ende. Die zurückliegenden Episoden erreichten im Schnitt nämlich um die 18 Prozent Marktanteil.

Lässt man eine "Sing meinen Song"-Ausgabe aus dem Jahr 2022, die damals gegen ein Länderspiel antrat, mal außen vor, sicherte sich das Tauschkonzert ab 20:15 Uhr nämlich den schlechtesten Zielgruppen-Marktanteil aller Zeiten. Für die Musiksendung reichte es am Dienstagabend gerade einmal zu 5,3 Prozent Marktanteil. Rund 760.000 Personen ab drei Jahren schalteten ein. Die nachfolgend ab 22:20 Uhr gezeigte "Alli-Neumann-Story" tat sich noch schwerer und ließ die Marktanteile auf schlechte 3,7 Prozent sinken.

ProSieben hatte derweil am späten Abend gut lachen. Auch diesmal funktionierte das Zusammenspiel zwischen "Joko und Klaas gegen ProSieben" und "Late Night Berlin" einwandfrei. Die Late-Night-Show startete um 23:35 Uhr und sicherte sich bis 0:45 Uhr im Schnitt starke 14,6 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Für die Produktion war es die beste Quote seit Herbst 2020.



So wundert es nicht, dass sich ProSieben in der Zielgruppe den Tagessieg schnappte: Gemessen wurden im Schnitt zwölf Prozent. RTL landete mit 10,3 Prozent auf dem zweiten Rang, danach klaffte eine große Lücke. Vox als Dritter kam nur auf 5,9 Prozent.

