am 24.05.2023 - 09:11 Uhr

Mit einem 2020 erstmals gezeigten Kölner "Tatort" hat der WDR am Dienstagabend eine ganz beachtliche Reichweite eingefahren. "Niemals ohne mich" sicherte sich im Schnitt zur besten Ausstrahlungszeit 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der 90-Minüter bescherte dem WDR somit tolle 4,3 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 1,3 Prozent gemessen. Der "Tatort" war zudem nicht der einzige Krimi, der am Dienstagabend im WDR abräumte. Ein um 22:15 Uhr gestarteter "Kroatien-Krimi" ließ die Gesamtquote sogar auf durchschnittlich 4,6 Prozent ansteigen. Am späteren Abend schauten im Schnitt noch 710.000 Personen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV