Die neue RTL-Vorabendsendung "Von Hecke zu Hecke", die am Montag mit schwachen 1,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe angelaufen ist, hat am zweiten Sendetag sehr deutlich zugelegt. Die Zielgruppen-Quote verbesserte sich auf 4,3 Prozent. Die Gesamtreichweite wurde nahezu verdoppelt und lag nun bei rund 180.000. In guter Form präsentierte sich im Anschluss, also ab kurz nach 18 Uhr, auch die Soap "Köln 50667": Die Dienstagsfolge kam auf 5,7 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV