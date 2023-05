Der Primetime-Verlauf: "Stern TV Spezial" hat Probleme, Publikum zu halten

"Wie gelingt der Sommerurlaub 2023?" - Diese Frage wollte RTL am Donnerstagabend in einem bis Mitternacht andauernden "Stern TV Spezial" klären. Und der Blick auf den Reichweiten-Verlauf in den von AdScanner erfassten rund eine Million Vodafone-Haushalten zeigt, warum die Quoten insgesamt ziemlich ernüchternd ausfielen. Die Sendung verlor innerhalb der ersten Stunde nämlich Stück für Stück Publikum, die Kurve zeigt hier fast kontinuierlich nach unten. Erst gegen 21:45 Uhr, als die Filme im Ersten und im zDF endeten, konnte RTL nochmal einen Teil der Umschaltenden abgreifen, der Aufschwung war allerdings auch nur von kurzer Dauer. Über den Abend immer weiter zugelegt hat hingegen zumindest bis kur nach 22 Uhr "Germany's Next Topmodel" bei ProSieben - und auch der alte Sat.1-Film "Abi '97" gehörte im Verlauf des Abends zu den Gewinnern.

Der Vorabend-Verlauf: Der "Tagesschau"-Run beginnt schon um 19:50 Uhr

In der Viertelstunde vor Acht zeigt Das Erste einen auf den ersten Blick nur mäßig attraktiv erscheinenden Mix aus Mini-Formaten wie "Wissen vor acht", "Wetter vor acht" und "Wirtschaft vor acht" sowie jede Menge Werbung. Insbesondere für Werbekunden ist diese Zeit aber in jedem Fall ziemlich attraktiv, weil der massive Reichweiten-Aufschwung zur "Tagesschau" schon etwa 10 Minuten früher beginnt, wie die rasant ansteigende AdScanner-Kurve zeigt.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: ZDFwerbefernsehen schlägt ARD Media

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Trotz des "Tagesschau"-Runs reichte es am Donnerstag für ARD Media nicht, in Sachen Daily Reach ans ZDF Werbefernsehen ranzukommen.

Werbe-Ranking: Google war größter TV-Werbekunde

Nach einer einmonatigen Pause kehrte Google am Donnerstag mit Macht in die TV-Werbeblöcke zurück und ließ gleich 275 Mal seinen Spot für die Google Pixel-Smartphones über die Bildschirme flimmern. Mit einer Bruttoreichweite von 125 XRP hängte Google damit die gesamte Konkurrenz locker ab. Die enorm hohe Zahl an Ausstrahlungen erklärt sich auch dadurch, dass neben den beiden großen Privatsendergruppen vor allem auch diverse Pay-TV-Sender wie Syfy, 13th Street oder Warner TV Comedy, aber auch ein kleiner Free-TV-Sender wie Deluxe Music stark belegt wurden. Für die hohe Reichweite waren aber freilich vor allem die Schaltungen auf RTL, ProSieben, Vox, RTLzwei und Sat.1 verantwortlich.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.