Das Saison-Finale der Fußball-Bundesliga war am Samstag an Spannung kaum zu überbieten - und hatte das bessere Ende für den FC Bayern München, der sich nach dem Unentschieden von Borussia Dortmund gegen Mainz 05 doch noch die Meisterschaft sicherte. Dass die Entscheidung erst am letzten Spieltag fiel, hätte für Sky kaum besser sein können, denn wohl nie zuvor hat der Pay-TV-Sender mit einer Bundesliga-Übertragung bessere Quoten einfahren können, auch wenn die wahren Zahlen angesichts vieler Fans, die in Bars und Kneipen zusahen, noch deutlich höher ausfallen dürften.

Durchschnittlich 1,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen ab 15:30 Uhr die Konferenz und trieben den Marktanteil somit schon beim Gesamtpublikum auf herausragende 20,5 Prozent. Noch viel besser lief es in der Zielgruppe, wo durchschnittlich 910.000 Fans zwischen 14 und 49 Jahren sogar für 41,5 Prozent Marktanteil sorgten. Keine andere Sendung lockte am Samstag in dieser Altersgruppe mehr Menschen vor den Fernseher. Dazu kommt, dass das Einzelspiel des BVB weitere 5,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe generierte und von 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde, während das Bayern-Spiel mit einem Marktanteil von 1,8 Prozent deutlich dahinter rangierte.

Und auch nach dem Spiel durfte sich Sky am Samstag noch über Spitzen-Quoten freuen: Nach Abpfiff lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch immer bei satten 35,9 Prozent. Die zweistündige Highlight-Show "Alle Spiele, alle Tore" brachte es im weiteren Verlauf des Nachmittags immerhin noch auf einen Marktanteil von 6,3 Prozent. Insgesamt blieben im Schnitt 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei. Kaum noch Interesse bestand dagegen nach 20 Uhr am Fußball-Talk "Sky 90", der nicht über 50.000 Fans sowie 0,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinauskam.

Mit der Bundesliga punktete allerdings nicht nur Sky, sondern auch die ARD - wenngleich die "Sportschau" ab 18:00 Uhr keine Reichweiten-Rekorde aufstellte. Mit 3,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lief es für die Spielzusammenfassungen aber freilich trotzdem stark, zumal der Marktanteil mit 25,4 Prozent so hoch ausfiel wie noch nie in dieser Saison. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde mit 560.000 Fans ein ähnlich hervorragender Marktanteil von 23,0 Prozent gemessen. Und auch "Das aktuelle Sportstudio" drehte später im ZDF noch einmal auf: 2,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 19,0 Prozent Marktanteil erreichte die Sendung ab 23:00 Uhr insgesamt, bei den Jüngeren wurden 16,3 Prozent erzielt.

