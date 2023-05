am 28.05.2023 - 10:20 Uhr

Der Vorabend-Verlauf: "Sportschau" nicht zu schlagen

Die Entscheidung im Meisterkampf der Bundesliga fiel erst am letzten Spieltag und hat der "Sportschau" im Ersten am Samstag noch einmal viele Fans zugespült. Die AdScanner-Kurve zeigt nun, dass innerhalb der zweistündigen Sendung fast konstant weitere Zuschauerinnen und Zuschauer gewonnen werden konnten. Selbst die kurzen Werbeunterbrechungen konnten den Aufwärtstrend kaum stoppen.

Die Konkurrenz konnte angesicht dessen allenfalls punktuell überzeugen: Sowohl "RTL aktuell" als auch die "heute"-Nachrichten im ZDF sorgten für kurze Reichweiten-Peaks, doch danach zeigten die Kurven beider Sender schnell wieder nach unten.

Der Primetime-Verlauf: Shows legen nach dem Krimi zu

In der Primetime wiederum gelang es dem ZDF bestens, mit dem Krimi "Ostfriesenfeuer" das Publikum bei der Stange zu halten. Ab 21:45 Uhr gab's allerdings viele Abschalter, von denen offensichtlich einige zur ARD-Show "Verstehen Sie Spaß?" wechselten, die in der zweiten Hälfte auf einem höheren Quoten-Niveau unterwegs war als in der ersten Hälfte. Die AdScanner-Daten zeigen zudem, dass es auch ProSieben gelang, ab 21:45 Uhr zuzulegen: "Schlag den Star" hielt sein Publikum bis 23 Uhr sehr gut bei der Stange, musste erst danach angesichts der späten Sendezeit Federn lassen.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Sky profitiert

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Die Bundesliga hat sich auch hier bemerkbar gemacht: Auf acht Prozent steigerte Sky Media seinen Anteil am Samstag. Ganz vorne lagen Köln und Unterföhring dicht beisammen: Die Ad Alliance siegte mit nur drei Prozentpunkten Vorsprung vor Seven.One Media.

Werbe-Ranking: Tipico dreht auf

Im Bundesliga-Umfeld zu werben, hat sich für Tipico am Samstag gelohnt: Satte 421 Airing schaltete der Wettanbieter - und brachte es damit auf eine beträchtliche Reichweite von 99,53 XRP, wie die AdScanner-Auswertung zeigt. Sowohl mit Blick auf die Ausstrahlung als auch bei der Reichweite konnte keine andere Marke Tipico das Wasser reichen. Mit Obi, Toom und Bauhaus schafften es übrigens gleich drei Baumärkte in die Top 15 - sie alle erzielten jeweils knapp mehr als 40 XRP.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.