Die hochgelobte britische Serie "A Very British Scandal", entwickelt von Russell T Davies ("Dr. Who", "Queer as Folk"), hat dem ZDF bei ihrer Free-TV-Premiere nur schwache Quoten beschert. Alle drei Folgen der ersten Staffel sind bei den Mainzern am Pfingstmontag ab kurz nach 22 Uhr zu sehen gewesen und während die Reichweite zunächst noch bei 1,32 Millionen lag, schafften die zwei weiteren Folgen danach nicht mehr den Sprung über die 1-Million-Marke. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen zwischen 6,7 und 8,9 Prozent, beim jungen Publikum waren 4,2 Prozent das höchste der Gefühle.

Aus dem eigentlich guten Vorlauf hat die britische Serie damit nichts gemacht: Eine Wiederholung von "Nord Nord Mord" lag in der Primetime noch bei 4,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 15,1 Prozent Marktanteil. Und auch das "heute journal" informierte danach noch 3,24 Millionen Menschen und kam damit auf 13,2 Prozent.

Der Tagessieg bei Jung und Alt ging allerdings an den "Tatort", wenngleich das österreichische Ermittlerteam deutlich schwächer war als die Kolleginnen und Kollegen in den vergangenen Wochen. 5,76 Millionen Zuschauende sind ein Jahres-Tiefstwert, damit waren aber dennoch 21,4 Prozent Marktanteil drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 17,5 Prozent auf dem Konto des Ersten, hier lag die Reichweite bei 1,01 Millionen. Der "Tatort" war das einzige Format überhaupt im deutschen Fernsehen, das es nach 20:15 Uhr auf mehr als eine Million junge Zuschauerinnen und Zuschauer brachte. "Kommissar Van der Valk - Dämonen in Amsterdam" fiel danach allerdings auf nur noch etwas mehr als 2 Millionen Zuschauende, dadurch sank der Marktanteil deutlich auf nur noch 9,9 Prozent.

Doch noch einmal zurück zum ZDF bzw. ZDFneo. Denn während es eine britische Serie im Hauptprogramm schwer hatte, lag ein anderer, britischer Ermittler in der Sparte auf einem guten Quoten-Niveau. "Inspector Barnaby" kam auf 1,16 bzw. 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die Marktanteile der beiden Folgen lagen bei für ZDFneo ziemlich guten 4,3 und 5,5 Prozent. ZDFneo schaffte es dank "Inspector Barnaby" sogar in die Liste der Top 25 meistgesehenen Sendungen des Tages.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV