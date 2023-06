"Gefragt - Gejagt" ist am Montagvorabend in eine neue Staffel gestartet, 2,03 Millionen Menschen sahen sich den Auftakt in die neuen Folgen an und bescherten dem Ersten damit ziemlich gute 16,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Und auch beim jungen Publikum im Alter zwischen 14 und 49 Jahren lief es angesichts von 9,5 Prozent sehr zufriedenstellend. Dennoch wird Das Erste auf dem Sendeplatz um 18 Uhr nun erst einmal kleinere Brötchen backen müssen: "Wer weiß denn sowas?" war zuletzt noch erfolgreicher, alleine im Mai erreichte Kai Pflaume im Schnitt mehr als 2,7 Millionen Zuschauende.

"Morden im Norden" machte am Montag im Anschluss an "Gefragt - Gejagt" ebenfalls eine gute Figur. Obwohl die Serie die Reichweite nur ganz leicht auf 2,05 Millionen steigern konnte, lag der Marktanteil bei weiter guten 12,5 Prozent. In der Primetime erreichte Das Erste mit dem Film "Mein Schwiegervater, der Camper" 3,23 Millionen Zuschauende sowie 13,1 Prozent Marktanteil. Die "Tagesthemen" kamen danach aber auf überhaupt keinen grünen Ast und blieben bei 6,9 Prozent hängen, hier macht sich wohl auch die starke Relegation-Konkurrenz bemerkbar.

Zur besten Sendezeit lag Das Erste derweil nicht nur hinter König Fußball in Sat.1, sondern auch dem ZDF. Die Mainzer versammelten mit dem Film "Die Jägerin - Nach eigenem Gesetz" 3,87 Millionen Menschen vor die TV-Geräte, damit landete das ZDF bei 15,7 Prozent Marktanteil - und der Sender hielt sich im weiteren Verlauf des Abends auch besser als Das Erste. Das "heute journal" informierte 2,99 Millionen Menschen und kam so auf 12,3 Prozent. "Countdown in Madrid" holte auf dem späten Fiction-Sendeplatz noch 12,5 Prozent, hier sahen 1,96 Millionen Menschen zu.

Dank der starken Daytime und der guten Quoten zur besten Sendezeit war das ZDF auch am Montag Tagesmarktführer mit 13,9 Prozent Marktanteil, auf Rang zwei erreichte Sat.1 9,9 Prozent. Der Privatsender setzte sich damit immerhin vor Das Erste, das sich mit 9,7 Prozent zufrieden geben musste. Bei den 14- bis 49-Jährigen siegte Sat.1 mit 13,3 Prozent sehr deutlich, das ZDF (4,9 Prozent) und Das Erste (5,1 Prozent) spielten hier keine gewichtige Rolle.

