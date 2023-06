Das ist deutlich: Das ZDF kam am Mittwoch auf einen durchschnittlichen Tagesmarktanteil in Höhe von 16,6 Prozent bei den Leuten ab drei und war der Konkurrenz damit völlig enteilt. Auf Rang zwei landete Das Erste, erreichte aber nur 8,5 Prozent. RTL holte 8,2 Prozent, sonst kam kein Sender auf fünf Prozent. Der Erfolg des ZDF fußte unter anderem auf dem Primetime-Krimi. Ab 20:15 Uhr lief zwar eine "Marie Brand"-Wiederholung, aber das schadete nicht. Im Gegenteil: Der 90-Minüter räumte ordentlich ab: 25,6 Prozent standen im Gesamtmarkt auf der Uhr, 5,68 Millionen Menschen schauten zu und machten den Film somit zur meistgesehenen Sendung des Tages. Mit 18,2 Prozent und 3,9 Millionen Zusehenden wurde auch das nachfolgende "heute-journal" beflügelt.

Spannend ist der Blick auf den 19:25 Uhr-Sendeplatz: Für die kommenden Monate trennt sich das ZDF hier von Fiction-Programmen. "ZDFbesseresser: Sündige Snacks" kam zum Auftakt auf 9,8 Prozent Marktanteil insgesamt und 6,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,83 Millionen Personen schalteten im Schnitt ein. Im Vergleich: Die erste Staffel von "Hotel Mondial", die in diesem Jahr auf dem Sendeplatz am Mittwoch um 19:25 Uhr lief, kam im Schnitt auf knapp elf Prozent insgesamt. Sie tat sich bei den Jüngeren mit weniger als dreieinhalb Prozent aber schwer.



Zuletzt wiederholte Folgen von "Blutige Anfänger" lieferten ein ähnliches Bild: Sie kamen gesamt auf etwa zehneinhalb Prozent, bei den Jüngeren kam aber keine einzige Ausgabe über vier Prozent hinaus. ZDFneo zeigte am Vorabend den Mix aus "Duell der Gartenprofis" und "Bares für Rares", der im Gesamtmarkt mit 2,7 und 4,4 Prozent gut lief. Die gemessenen Reichweiten lagen bei 0,42 und 0,81 Millionen. Schwerer als sonst tat sich der Primetime-Krimi: "Wilsberg" kam gegen den "Marie Brand"-Re-Run nur auf 2,9 Prozent und rund 640.000 Zusehende. Erst nach 21:45 Uhr legte die Krimireihe aus Münster merklich zu. Eine weitere Wiederholung steigerte die Werte auf 1,01 Millionen und schöne 5,3 Prozent. Zum Vergleich: In den drei Wochen zuvor kamen jeweils beide "Wilsberg"-Fälle mittwochs bei ZDFneo auf Reichweiten von über einer Million.

Schwer tat sich ab 20:15 Uhr übrigens auch Das Erste. Die rund acht Jahre alte Produktion "Blütenträume" erreichte insgesamt nur 7,9 Prozent (1,74 Millionen). Bei den 14- bis 49-Jährigen waren nicht mehr als 4,4 Prozent Marktanteil drin. Gut präsentierte sich ab 18 Uhr "Gefragt – gejagt" mit 10,5 Prozent bei den Jüngeren und 14,8 Prozent gesamt. Die ermittelte Reichweite beim Publikum ab drei Jahren lag bei 1,86 Millionen und somit über dem Ergebnis der Primetime-Filmwiederholung.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV