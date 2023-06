Der Primetime-Verlauf: "GNTM"-Finale zu lang

Treffpunkt der Kurven war am Donnerstag um 21:45 Uhr… In der Tat war zu dieser Zeit viel Bewegung im Markt. Sowohl im Ersten als auch im ZDF gingen die Reihen zu Ende, was für Abschalter sorgte. Bei RTL schickte sich die zweite Halbzeit des Fußballspiels zwischen Italien und Spanien an, loszugehen. Das brachte RTL sehr deutlich steigende Werte. Und auch die Finalshow von "Germany's Next Topmodel" erreichte zu dieser Zeit ihre höchsten Reichweiten. Allgemein lässt sich sagen, dass das dreistündige Event das Publikum durchaus erreicht hat. Bis zum Werbeblock um kurz vor 22 Uhr waren steigende Sehbeteiligung messbar; danach verabschiedeten sich einige Interessierte. Und während Papa Klum in den vergangenen Tagen über den Austragungsort des Finals, diesmal ein Kölner TV-Studio, diskutierte – war dem Publikum das Finale wohl auch diesmal vermutlich einfach zu lang.

Der Vorabend-Verlauf: Interesse an Heidis Models deutlich erkennbar

Wie viel Aufmerksamkeit der Show zu Teil wurde, zeigte sich indes auch in den Minuten vor 20:15 Uhr – hier ist erkennbar, wie rasant die Kurve ansteigt. Übrigens hatte in der Zeit zuvor auch "Galileo" zeitweise für steigende Werte gesorgt. Ansonsten fallen auch diesmal wieder die Nachrichten-Hügel bei RTL und dem ZDF ins Auge.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: AdAlliance abermals vorn

Auch der Schlussakt von "GNTM" 2023 änderte nichts daran, dass Ad Alliance und somit der RTL-Vermarkter den höchsten Daily Reach holte: Er lag am Donnerstag bei 37 Prozent und somit fünf Prozentpunkte vor dem von Seven.One Media.

Werbe-Ranking: Chicken McNuggets an der Spitze

Auch am Donnerstag dominierte, wie schon zuvor, Mc Donalds mit seiner derzeitigen Chicken McNuggets-Kampagne die Werbecharts. Erneut setzte die Fast-Food-Kette sehr viele Spots ein; 284 lief die Reklame dafür im deutschen Fernsehen. Belohnt wurde das Unternehmen mit starken Reichweiten – ermittelt wurden rund 140 XRP. Aus dem Food-Bereich schafften es auch Burger King und Ferrero mit Kinder Bueno noch unter die Top10.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.