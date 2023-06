Wenn Andy Borg zu seinem "Schlager-Spaß" ruft, dann sind dem SWR Fernsehen gute Quoten sicher - das war auch am vergangenen Samstag nicht anders. 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten diesmal ein - mehr als jeder Privatsender am Samstagabend in der Primetime erreichte. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich somit auf 6,0 Prozent. Im SWR-Kerngebiet Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz belief sich der Marktanteil lag auf 8,8 Prozent - etwa drei Viertel des Publikums erreicht das Format aber außerhalb dieser beiden Bundesländer.

Dass am Samstagabend für mehr als eine Schlagersendung Platz war, stellte unterdessen der NDR unter Beweis. Dort lief um 20:15 Uhr "Heino, Howard und Helene - Schlagerstars und ihre Hits" und erzielte mit 0,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen Marktanteil von 3,7 Prozent. "Schlager die Sie kennen sollten" konnte im Anschluss die Reichweite sogar noch auf 0,82 Millionen steigern, der Marktanteil zog auf 4,4 Prozent an. "Rex Gildo - Der letzte Tanz" lag ab 23:15 Uhr mit 0,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bei 4,7 Prozent Marktanteil. Am erfolgreichsten war der NDR aber bereits am Vorabend, wo die Regionalmagazine ab 19:30 Uhr 1,02 Millionen Menschen erreichten, was bundesweit 7,5 Prozent Marktanteil entsprach.

Der MDR bot am Samstagabend sogar eine Liveshow auf: Das von Wolfgang Lippert moderierte "Damals war's - Live" erreichte 0,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher, was bundesweit einem Marktanteil von 2,4 Prozent entsprach. Die Sendung punktete dabei vor allem im MDR-Sendegebiet, von wo zwei Drittel des gesamten Publikums kam. Der Marktanteil lag hier bei 12,7 Prozent.

Blickt man auf die Tagescharts vom Samstag, dann sieht man aber noch ein Drittes Programm, das den Einzug unter die Top25 der meistgesehenen Sendungen des Tages schaffte: Die "Grießnockerlaffäre" im BR Fernsehen erreichte mit 0,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ab 20:15 Uhr einen Marktanteil von 4,8 Prozent beim Gesamtpublikum. In Bayern betrug der Marktanteil sogar 13,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV