Die Nations-League-Finalpartie zwischen Spanien und Kroatien ist eine zähe Partie gewesen, bei RTL kann man sich aber immerhin darüber freuen, dass das Match bis in das Elfmeterschießen gehen musste - dadurch stiegen die Quoten spürbar an. In der ersten Halbzeit sahen nur 1,86 Millionen Menschen zu, das hatte 7,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zur Folge. In der klassischen Zielgruppe waren ebenfalls nur 8,3 Prozent drin. In der zweiten Halbzeit stieg die Reichweite immerhin schon auf 2,44 Millionen. Das führte zu 11,4 bei allen und 13,1 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Weil es auch nach der regulären Spielzeit 0:0 stand, mussten die Spieler in die Verlängerung. Hier sank die Reichweite leicht auf 2,40 Millionen, aufgrund der späten Uhrzeit kletterten die Marktanteile aber weiter. Bei den Jüngeren wurden etwa 16,8 Prozent gemessen. Der Quoten-Höhepunkt war dann schließlich das Elfmeterschießen, das sich 2,87 Millionen Menschen nicht entgehen ließen. 20,9 Prozent waren damit insgesamt drin, in der klassischen Zielgruppe kann sich RTL über 25,4 Prozent freuen. Unklar bleibt derweil wie immer, wie viele Fans sich das Match bei DAZN angesehen haben.

Bei der folgenden Nachberichterstattung waren viele Menschen dann aber schon nicht mehr mit dabei bei RTL, die Reichweite fiel auf 800.000. Und auch die Vorberichte blieben unter der Marke von einer Million Zuschauenden hängen, hier kam RTL sogar nur auf schlechte 4,9 Prozent Marktanteil. Schon vor zwei Jahren war das Nations-League-Finale kein Straßenfeger, Das Erste erreichte mit dem Match zwischen Frankreich und Spanien damals 3,25 Millionen Menschen - also ein gutes Stück mehr als RTL jetzt. Für die nächste Spielzeit werden die deutschen TV-Sender darauf hoffen, dass die DFB-Elf weiter kommt als dieses Mal.

Mit dem Tagessieg hatte die Übertragung am Sonntag jedenfalls nichts zu tun, der ging in beiden wichtigen Zuschauergruppen an Das Erste. Dort erreichte ein neuer "Tatort" zur besten Sendezeit 6,70 Millionen Menschen, das entsprach 27,4 bei allen und 21,4 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern. Das ZDF holte zumindest beim Gesamtpublikum gute Werte: "Ein Sommer an der Algarve" erreichte 3,31 Millionen Menschen sowie 13,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief der Film angesichts von 3,8 Prozent alles andere als gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV