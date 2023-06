Als Das Erste zuletzt den DFB-Testkick gegen Polen übertrug, blieb man noch knapp unter der Marke von sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hängen. Bei der Partie gegen Kolumbien konnte RTL diese Marke zumindest in Halbzeit zwei locker überspringen: 6,95 Millionen Personen sahen da zu, während den ersten 45 Minuten waren es 5,68 Millionen. Damit war RTL der Tagessieg beim Gesamtpublikum nicht zu nehmen, 32,9 (Halbzeit zwei) und 23,1 Prozent Marktanteil sind starke Werte für den Sender.

Und auch beim jungen Publikum gab es angesichts der Dominanz keinen Weg vorbei an der Übertragung: 1,53 Millionen Zuschauende im Alter zwischen 14 und 49 Jahren entschieden sich zur ersten Halbzeit für die Partie, in Halbzeit zwei waren es 1,81 Millionen. Auch die Marktanteile lagen mit 28,9 und 37,9 Prozent auf einem extrem hohen Niveau. Und anders als sonst so oft konnte RTL am Dienstag auch schon mit der Vorberichterstattung punkten: Hier sahen 2,74 Millionen Menschen zu, in der klassischen Zielgruppe entsprach das 16,6 Prozent Marktanteil. Auch die Nachberichterstattung lag später noch weit über RTL-Normalwerten.

Durch den starken Abend lag RTL zumindest beim jungen Publikum am Dienstag weit vor allen anderen Sendern, der Tagesmarktanteil der Kölner in der klassischen Zielgruppe betrug 17,3 Prozent. ProSieben erreichte auf Platz zwei nicht einmal die Hälfte - 7,0 Prozent. Beim Gesamtpublikum kletterte RTL auf 13,5 Prozent - ein Wert, der für den Sender unter normalen Umständen nicht zu holen ist. Hier musste man sich nur ganz knapp dem ZDF geschlagen geben, das mit 13,8 Prozent noch etwas besser performte.

Erster Verfolger des Freundschaftsspiels war, sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum, Das Erste mit seinen Serien. "Tierärztin Dr. Mertens" verzeichnete eine Reichweite in Höhe von 3,78 Millionen, "In aller Freundschaft" kam danach noch auf 3,67 Millionen. Mit 16,3 und 14,3 Prozent Marktanteil lagen die beiden Produktionen trotz der starken Konkurrenz weit über Senderschnitt - beim jungen Publikum waren ebenfalls gute 8,9 und 8,4 Prozent drin.

Das ZDF setzte auf eine Wiederholung eines alten "Stubbe"-Krimis, damit lockte man 3,19 Millionen Menschen vor die TV-Geräte, das hatte ebenfalls gute 13,4 Prozent Marktanteil bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern zur Folge. Bei den 14- bis 49-Jährigen spielte der Film mit 3,8 Prozent allerdings keine Rolle. Am Vorabend kamen die "Rosenheim-Cops" auf 2,95 Millionen Zuschauende sowie 15,2 Prozent Marktanteil, eine Nachmittags-Wiederholung der Serie erreichte sogar 27,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV