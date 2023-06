am 21.06.2023 - 09:26 Uhr

Dominiert wurden die Quotencharts am Dienstag von RTL und dem DFB-Länderspiel gegen Kolumbien. Aber auch für andere Sender waren zur gleichen Zeit gute Quoten drin: Kabel Eins etwa zeigte die Komödie "Urlaubsreif" mit Adam Sandler in der Hauptrolle, 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu, 380.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei für Kabel Eins sehr guten 7,9 Prozent. Damit musste man sich nur der Fußball-Übertragung und den ARD-Serien geschlagen geben.

Und auch bei RTLzwei kann man zufrieden sein. Mit "Deutschland - Deine Schulden" versammelte man 310.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernsehgeräten, damit erreichte RTLzwei 6,2 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen 690.000 Menschen zu. Eine alte Folge von "Armes Deutschland" hielt sich später noch bei 5,9 Prozent, Kabel Eins erzielte ab 22:45 Uhr mit "Mr. Bean macht Ferien" 5,2 Prozent.

In der Primetime lagen Kabel Eins und RTLzwei damit sogar vor den vermeintlich größeren Sendern ProSieben und Sat.1. In Sat.1 erreichte zu Beginn der Primetime eine neue Folge von "Navy CIS: Hawaii" zwar etwas mehr als eine Million Zuschauende, davon kamen aber nur 280.000 aus der klassischen Zielgruppe, was hier zu 5,9 Prozent Marktanteil führte. Für "Navy CIS" und "Bull" ging es danach teilweise auf weniger als 4,0 Prozent bergab.

ProSieben hatte derweil erneut keinen Erfolg mit einer Show-Wiederholung. "Wer ist das Phantom?" erreichte insgesamt nicht einmal eine halbe Million Zuschauende, bei den 14- bis 49-Jährigen floppte das Format dadurch mit 5,1 Prozent Marktanteil. Zwei Wiederholungen von "Win Your Song" fielen später noch auf 4,8 und 3,5 Prozent. Mit 7,0 Prozent Tagesmarktanteil war ProSieben am Dienstag trotzdem der stärkste Sender hinter RTL - der Daytime sei dank. Bis zum Nachmittag erzielte ProSieben fast durchweg zweistellige Marktanteile.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV