Der Primetime-Verlauf: Lichter steigert sich kontinuierlich

Einen sehr schönen Verlauf nahm die Reichweitenkurve des Primetime-Specials von "Bares für Rares" im ZDF. Die Trödelshow legte kontinuierlich zu. Nach 21:45 Uhr, als die Sendung dann vorbei war, profitierte indes RTL. Die Werte von "Der Preis ist heiß" stiegen ab diesem Moment wieder deutlicher an. In den Minuten zuvor war die Retro-Show noch auf dem absteigenden Ast unterwegs. Interessant ist auch das etwas zeitversetzt laufende Duell der beiden spätabendlichen Talkshows im Ersten und ZDF. Bei "Markus Lanz" waren am Mittwoch ab 23:15 Uhr Politiker Sebastian Fiedler, die Journalistinnen Ursula Weidenfeld und Alice Bota sowie Islamwissenschaftler Ralph Ghadban zu Gast. "Markus Lanz" verbuchte mit seinen Gesprächen steigende Reichweiten. "Maischberger" ging indes mit einer Extra-Ausgabe ab kurz vor 23 Uhr auf Sendung und hatte Bundeskanzler Olaf Scholz als einzigen Gast. Doch der Kanzler verfing nur bedingt. Während die Kurve bei "Lanz" nach oben ging, zeigte sie beim "Maischberger Extra" recht kontinuierlich nach unten.

Der Vorabend-Verlauf: Den Glauben verloren

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft war dieses Spiel die letzte Hoffnung auf ein Weiterkommen, doch jene Funke war schnell erloschen, denn früh lag die DFB-Elf gegen England mit 0:2 zurück. Und auch zahlreiche Fans haben nicht bis zum Ende an ein sportliches Wunder geglaubt. Mitte der zweiten Halbzeit war sehr deutlich ein Rückgang des Interesses an der "ran"-Übertragung erkennbar. Spätesten da hatte das Publikum also genug.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Ad Alliance gewinnt

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Die Plätze eins und zwei lagen am Mittwoch wieder etwas enger beinander, AdAlliance (35%) und Seven.One Media (32%) trennten gerade einmal drei Prozentpunkte. Den dritten Platz teilten sich indes das ZDFwerbefernsehen und Warner Bros. Discovery mit je 13 Prozent.

Werbe-Ranking: McDonalds wieder vorn

Etwa 30 Spots mehr als am Mittwoch hat McDonalds mit seiner Chicken McNuggets-Kampagne am Donnerstag im deutschen Fernsehen untergebracht und sich somit auch die Spitzenposition im XRP-Ranking zurückgeholt. 81,8 Punkte wurden erreicht, keine andere Kampagne übertraf sonst den Wert von 80 Punkten. Auf den weiteren Plätzen folgten übliche Bekannte: Vodafone mit Spots für seinen Tarif GigaMobil S, REWE, O2 und Check24. Sehr oft zu sehen waren am Mittwoch zudem auch die Spots des Wettanbieters Tipico, der vor allem im Umfeld der U21-EM warb. Mit über 300 Ausstrahlungen generierte Tipico rund 56 XRP.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.