Kein Sender verbuchte mit seinem Primetime-Programm am Dienstag zweistellige Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen. Das "heute-journal" im ZDF, das um 21:45 Uhr startete, scheiterte ganz knapp an dieser Marke. Erzielt wurden hier 9,9 Prozent. Insgesamt kam das Nachrichtenjournal auf 3,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und gehörte damit zu den fünf Programmen, die im Schnitt über drei Millionen Fans am Dienstag hatten. Ebenso dabei waren "heute" und "Tagesschau" mit 3,09 und 3,66 Millionen sowie die ARD-Serien "In aller Freundschaft" und "Tierärztin Dr. Mertens", die auf im Schnitt 4,12 sowie 4,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (18,3 und 18,1%) gelangten.

Marktführer in der klassischen Zielgruppe war nach 20:15 Uhr indes RTL – dort schlug sich eine rund zweieinhalbstündige Wiederholung des Thrillers "Passagier 23" ordentlich. Gemessen wurden 9,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt kam der Streifen auf rund 1,6 Millionen Zusehende. Deutlich schwerer tat sich im Anschluss "RTL Direkt". Die aktuellen Informationen starteten am Dienstag erst um 22:50 Uhr und kamen bei den 14- bis 49-Jährigen im Schnitt nicht über 6,6 Prozent Marktanteil hinaus.



Wieder zulegen konnte hingegen das um 23:10 Uhr begonnene "Extra", das im Schnitt dann 8,8 Prozent Marktanteil generierte. Auch Sat.1 tat sich mit US-Krimis überwiegend schwer, insbesondere bei den Jüngeren. "Navy CIS: Hawaii" und "Navy CIS" erreichten anfangs insgesamt noch mehr als eine Million Zusehende, bei den 14- bis 49-Jährigen waren aber nach anfänglich 6,9 nach 21:15 Uhr nur noch 4,5 Prozent drin. Am späteren Abend musste sich "Bull" im Doppelpack mit 5,5 und 6,7 Prozent zufrieden geben.



Das ZDF setzte zur besten Sendezeit auf "Terra X History" und kümmerte sich darin um einen "Tag in der DDR" - das war für rund 2,3 Millionen Personen (10,3%) interessant. Später verringterte sich die Reichweite bei einem "Frontal Spezial", das sich um die "erschöprfte Natur" drehte, sogar auf nur noch 1,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit einhergingen 7,4 Prozent Marktanteil bei den Personen ab drei Jahren.

Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich am Dienstag somit RTL die besten Tagesmarktanteile: 9,6 Prozent wurden gemessen, Sat.1 wurde hinter Vox (7,1%) Dritter und erzielte 6,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV