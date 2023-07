am 16.07.2023 - 12:56 Uhr

Der Primetime-Verlauf: ZDFs tiefer Fall

Während eine ZDF-Krimiwiederholung ihr Publikum bis 21:45 Uhr schön halten konnte, ging es danach rasant nach unten. Das Zusammenspiel zwischen Fiktionalem und der Fußballerinnendoku "Born for this" funktionierte schlecht. Nutznießer war Das Erste: Dort legte "Verstehen Sie Spaß?" nach 21:45 Uhr jedenfalls sehr deutlich zu. Auch bei RTL gewann "Die 100.000 Mark Show" nach 21:45 Uhr Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu.

Der Vorabend-Verlauf: Wenig Sat.1-Impulse bis kurz vor Acht

Mehrere Folgen von "Baywatch" sorgten in Sat.1 für wenig Impulse - die Reichweitenkurve verlief relativ konstant. Erst einige Minuten vor 20 Uhr tat sich etwas. Ähnlich wie auch bei "RTL Aktuell" und "heute" legte der Sender zu seinen Hauptnachrichten zu. Im Ersten schön zu sehen: Die finalen Momente der "Tour de France"-Etappe legten klar zu.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Schlusslicht Sky Media

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Mit sechs Prozent belegte Sky Media diesmal den letzten Platz, Visoon landete bei sieben Prozent. Bei Sky dürfte sich bemerkbar gemacht haben, dass mit Ausnahme des Wimbledon-Damen-Finals kein großer Sport gesendet wurde.

Werbe-Ranking: Axe unter den Top4

Das von Unilever kommende Axe Bodyspray ist nun wirklich ein sehr seltener Gast in den oberen Regionen der XRP-Charts. Am Samstag landete es aber auf dem vierten Rang. Rund 62 XRP wurden eingefahren, 123 Mal warb Axe für dieses Produkt. Erfolgreicher waren nur McDonalds, das für seine Chicken McNiggets auf rund 80 Punkte kam sowie Lidl und Parship. Kampagnen mit ganz hohem XRP-Wert gab es ohnehin nicht ganz so viele. Nur zwölf Stück kamen auf einen Wert von mehr als 40.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.