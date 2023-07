Der Primetime-Verlauf: "Local Hero" weiter schwach

Auch auf dem neuen Dienstags-Sendeplatz kommt die ProSieben-Reihe "Local Hero" nicht in Fahrt. Obwohl die Konkurrenz derzeit nun wahrlich nicht hart ist, gelingt es dem Format nicht, neue Zuschauerinnen und Zuschauer für sich zu gewinnen. Der Blick auf den von AdScanner ermittelten Reichweiten-Verlauf in den Vodafone-Haushalten zeigt zudem, dass "Local Hero" auch im Laufe des Abends nicht von Schwankungen der Konkurrenz profitierte. Die Kurve zuckt kaum - was, wenn auch auf überschaubarem Niveau, zumindest für Werbekunden gut ist: Selbst in den Unterbrechungen blieb das Publikum weitgehend dran.

Bei RTL zuckte die Kurve indes am Dienstagabend sehr wohl, allerdings ganz sicher nicht in die Richtung, die sich die Kölner Verantwortlichen erhofft haben. Nach dem erfolgreichen "RTL aktuell Spezial" zur Hitze am Mittelmeer brach die Reichweite regelrecht ein, als "Der König von Palma" das Zepter übernahm. Profitieren konnte unter anderem RTLzwei, das mit "Hartz und herzlich" nach 20:30 Uhr noch einmal einige Zuschauerinnen und Zuschauer für sich begeistern konnte.

Der Vorabend-Verlauf: Restaurant-Wettbewerb lockt das Publikum an

"Mein Lokal, Dein Lokal" erweist sich für Kabel Eins regelmäßig als echter Einschalter: Schon um kurz vor 18 Uhr stieg am Dienstag die Reichweiten-Kurve an - und blieb dann auch für eine Stunde, mit Ausnahme der Werbepausen, recht stabil. "Achtung Kontrolle" musste dagegen im Vergleich zu dem Restaurant-Wettbewerb zunächst Verluste hinnehmen. Deutlich besser hielten dagegen "Galileo" bei ProSieben oder "Das perfekte Dinner" bei Vox das Publikum vor dem Fernseher.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Seven.One Media gibt nach

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Seven.One Media fiel am Dienstag unter die Marke von 30 Prozent: Mit nur 28 Prozent der erreichten Haushalte vergrößerte der ProSiebenSat.1-Vermarkter somit den Rückstand auf die Kölner AdAlliance, die mit 36 Prozent einmal mehr sehr deutlich an der Spitze lag.

Werbe-Ranking: Apple setzt auf ntv

Lidl hat auch am Dienstag die Spitze im Werbe-Ranking verteidigen können: Die 90 ausgestrahlten Spots führten zu einem XRP von 63,17. Unterm Strich lag der Discounter somit vor Rossmann und Parship. Sehr stark beworben wird derzeit das iPhone 14, für das Apple am Dienstag mehr als 100 Spots im deutschen Fernsehen buchte. Seine Zielgruppe vermutet der Konzern übrigens ganz besonders bei ntv, wo fast jeder fünfte Apple-Spot lief, gefolgt von Sat.1 und Vox. Fast jeder Dritte Spot wurde in der Primetime gesendet, aber auch zwischen 13 und 17 Uhr warb Apple häufig.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.