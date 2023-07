am 24.07.2023 - 08:58 Uhr

Seit Jahresbeginn setzt ProSieben sonntags im Vorabendprogramm auf Reportagen, die unter dem neuen Label "Galileo X-Plorer" laufen. Ein durchschlagender Erfolg ist das Format bislang allerdings noch nicht, denn im Schnitt lag der Marktanteil in den zurückliegenden Wochen bei weniger als acht Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Hoffnung machte am Sonntag nun allerdings die Ausgabe zum Thema "Inside Amish", mit der der Sendung erstmals ein zweistelliger Wert gelang.

Durchschnittlich 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren reichten, um den ProSieben-Marktanteil um 19:05 Uhr auf überzeugende 10,4 Prozent steigen zu lassen. Insgesamt schalteten im Schnitt immerhin 840.000 Menschen ein. Schwerer tat sich dagegen "Galileo Stories", das im Vorfeld nicht über 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinauskam. Auch "taff weekend" kämpfte am Nachmittag mit nur 6,8 Prozent einmal mehr mit Problemen.

Durchwachsen lief es im Tagesprogramm auch für RTL, wo zwei Folgen von "Martin Rütter - Die Welpen kommen" mit Marktanteilen von 5,6 und 8,2 Prozent nicht gerade erfolgreich waren. Erst "RTL aktuell" sorgte schließlich für einen Aufschwung und steigerte sich auf 15,4 Prozent sowie insgesamt 2,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. "Exclusiv - Weekend" musste im Anschluss zwar kleinere Brötchen backen, hielt sich mit einem Marktanteil von 10,2 Prozent in der Zielgruppe aber zumindest auf Augenhöhe mit "Galileo X-Plorer".

Durchweg groß waren dagegen die Daytime-Probleme von Sat.1: Nachdem schon das "Frühstücksfernsehen am Sonntag" mit 5,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe enttäuschte. fiel "Die Pyramide" danach auf 3,7 Prozent zurück. Für den Tiefpunkt sorgte schließlich "Die perfekte Minute", die gegen 15 Uhr auf 2,6 Prozent fiel. Aber auch die beiden Spielfilm-Wiederholungen "Plötzlich Familie" und "Peter Hase 2" machten ihre Sache im weiteren Verlauf des Nachmittags mit Marktanteilen von 4,1 und 4,7 Prozent nicht gut.

