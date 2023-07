Der Primetime-Verlauf: Unter anderen Umständen... RTL!

Bei RTL hat sich "Undercover Boss" bis 21:45 Uhr auf einem recht stabilen Niveau gehalten, danach ging es für das Format spürbar nach oben. Es war genau die Zeit, als im ZDF der Film der Krimi-Reihe "Unter anderen Umständen" vorbei war. Unter anderen Umständen würde das Publikum also wohl auch RTL sehen - nur eben nicht, wenn zeitgleich im ZDF ein Krimi läuft. Einige Zuschauerinnen und Zuschauer zappten im Anschluss vom ZDF aber nicht zu RTL, sondern zur ARD-Komödie, die für den Rest der Zeit auf einem sichtbar höheren Niveau performte.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: "WISO" ist ein Abschalter

Die Verlaufskurve des ZDF zeigt am Vorabend lange nur in eine Richtung: nach oben. Wäre da nur nicht die "WISO"-Doku zum Thema nachhaltiges Reisen. Der Film sorgt merklich für einen Abriss an Zuschauerinnen und Zuschauer, hier geht dem ZDF zu einer wichtigen Uhrzeit viel Publikum verloren. Erst kurz vor dem Beginn des Primetime-Krimis kehren die Menschen schließlich zum Sender zurück.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: ZDF Werbung profitiert massiv

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Am Montag ist es vor allem das ZDF Werbefernsehen, das ins Auge sticht. Durch die Übertragung des Deutschland-Spiels bei der aktuell laufenden Fußball-WM der Frauen kam man am Vormittag auf extrem hohe Reichweiten und in diesem Umfeld waren natürlich auch die Sponsoren zu sehen. Mit 21 Prozent der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte lief es für die Mainzer jedenfalls viel besser als sonst.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Starke Marken-Werbung dank WM

Ganz vorne im Werbe-Ranking hat sich mit Rexona eine Unilever-Marke platziert, die aktuell im Rahmen der Fußball-WM wirbt. Mit nur 17 Spots schaffte man eine Bruttoreichweite in Höhe von 75 XRP, das ist eine ganz besonders starke Leistung pro Spot. Auch WM-Sponsor Coca Cola kann mit 62 XRP zufrieden sein, denn auch hier waren nur 25 Spots im Einsatz. SodaStream schaffte eine ähnliche Reichweite mit 26 Spots, verzichtete dabei aber auf eine Ausstrahlung rund um die quotenstarken WM-Übertragungen. Stattdessen waren mehr als die Hälfte der Spots in der Primetime zu sehen, belegt wurden vor allem reichweitenstarke Sender wie RTL und Das Erste - alleine auf diesen beiden Sendern liefen mehr als 50 Prozent der SodaStream-Spots.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.