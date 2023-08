Der Primetime-Verlauf: "Gefragt - Gejagt" legt sukzessive zu

Mit einer Laufzeit von 190 Minuten ist der "Quiz-Marathon" von "Gefragt - Gejagt" wirklich keine kompakte Sache - doch das Format fesselt sein Publikum offenbar bis zuletzt. Der Blick auf den Verlauf in den rund eine Million von AdScanner erfassten Vodafone-Haushalten zeigt, dass die Reichweite über den gesamten Abend hinweg langsam aber kontinuierlich angestiegen ist und dementsprechend erst nach 23 Uhr ihren Höhepunkt erreicht hat. Noch deutlicher steigern konnte sich den Abend über aber Sat.1: Obwohl man in einen Film eigentlich deutlich schlechter verspätet einsteigen kann als in eine Show, fand "Die Schöne und das Biest" über den Abend hinweg ein stetig wachsendes Publikum und erzielte die mit Abstand höchsten Reichweiten in den letzten Minuten des Films um etwa 22:45 Uhr.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Skateboard-Doku hält Publikum nicht

Im Ersten stand der Samstagvorabend ganz im Zeichen des Sports. Während die "Sportschau" mit Berichten über die 3. und 2. Fußball-Bundesliga nach und nach etliche Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln konnte, stand ab 18:50 Uhr eine Doku über die Entstehung des Skateboardens auf dem Programm, die erwartungsgemäß etliche Fußball-Fans nicht halten konnte. Nach dem starken Ab- oder Umschaltimplus direkt zu Beginn der Sendung verlor "Skate Evolution" aber auch in den weiteren folgenden 30 Minuten sukzessive weiter an Reichweite, erst danach fing sich die Sendung.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Ad Alliance führt auch am Samstag

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Die Ad Alliance führte das Feld dabei auch am vergangenen Samstag an.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Sky fährt Werbung hoch

Seit die 2. Fußball-Bundesliga in ihre neue Saison gestartet ist, hat auch Sky seine Werbe-Aktivitäten wieder etwas intensiviert und wirbt für sein Fußball-Angebot vor allem in Sport- und generell männer-affinen Umfeldern und Sendern. Sat.1, Vox oder auch kleinere Sender wie Sixx oder TLC sind dementsprechend nicht im Mix, dafür aber Sender wie ntv, ProSieben Maxx, Tele 5 und Welt, unter den größeren Sendern zudem auch RTL und ProSieben. Das Erste und Sport1 bieten sich naturgemäß wegen der eigenen Fußball-Übertragungen an. Die ganz große Kampagne fährt man aber noch nicht - zum Start der 1. Bundesliga ist hier noch mehr Aktivität zu erwarten. Wichtigster TV-Werbekunde war am Samstag unterdessen mit Abstand McDonald's, das schon seit mehreren Tagen sehr bruttoreichweitenstark vertreten ist.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.