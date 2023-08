Bei RTL legten in einem "Stern TV Spezial" am Donnerstagabend Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufen offen, was sie verdienen - verbunden mit der Diskussion darüber, ob diese Bezahlung fair ist. Ein Thema, aus dem Kabel Eins zuletzt schon erfolgreich ein ganzes Format gestrickt hat, das aber auch bei RTL nun sehr gefragt war - und zwar vor allem bei den Jüngeren.

So erzielte das "Stern TV Spezial - Was verdienst du?" ab 20:15 Uhr einen hervorragenden Marktanteil von 17,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Doch je älter das Publikum, desto geringer war auch das Interese: Schon wenn man auf die erweiterte Zielgruppe 14-59 blickt, fiel der Marktanteil mit 12,1 Prozent deutlich geringer aus - lag aber trotzdem noch deutlich über dem üblichen RTL-Senderschnitt. Insgesamt hatten im Schnitt 1,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, was 7,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

"RTL direkt" hielt danach noch 1,29 Millionen Menschen dran, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ging auf 14,1 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen auf 10,1 Prozent zurück. Ein weiteres "Stern TV Spezial: Armes reiches Deutschland" kam dann noch auf 11,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Schaut man auf die erweiterte Zielgruppe 14-59 rutschte die Sendung mit 8,5 Prozent Marktanteil dann aber bereits unter den RTL-Schnitt.

Doch nochmal zurück in die Primetime: Auch wenn RTL den Abend damit dominierte, konnte Sat.1 mit seinem "Bio-Check! Aldi, Rewe, denns & Co." recht ordentliche Quoten verbuchen. Immerhin 7,1 Prozent betrug der Marktanteil hier bei den 14- bis 49-Jährigen, 5,0 Prozent waren es in der erweiterten Zielgruppe 14-59. Die Gesamt-Reichweite belief sich auf im Schnitt 0,67 Millionen. "Akte" schlug sich danach besser als in den letzten Wochen und erreichte 6,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bei im Schnitt insgesamt 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Sat.1 sortierte sich damit in der Primetime beim jungen Publikum etwa gleichauf mit der Krimi-Wiederholung im Ersten, aber hinter Vox ein, wo der Film "Jurassic Park" gute 9,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten den Film insgesamt im Schnitt. "Dante's Peak" hielt den Zielgruppen-Marktanteil im Anschluss bis gegen 1 Uhr stabil bei weiterhin 9,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt