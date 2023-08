Der Primetime-Verlauf: Drück-Trick stößt auf Interesse

Die Renovierungssendung "Wettkampf in 4 Wänden" hat am Dienstagabend bei Weitem nicht das Publikum gehalten, das sich vorher "GZSZ" ansah. Insbesondere in den ersten Minuten des Primetimeformats nahm die Kurve deutlich ab. Wer allerdings die erste Viertelstunde sah, blieb dann auch dran. Selbst nach der ersten Werbepause, die um kurz nach 20:45 Uhr anstand, erholte sich die Kurve wieder auf das vorherige Niveau. Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer hatte die RTL-Sendung übrigens um kurz vor 22 Uhr. Auffallend ist später noch, dass die RTL-Reichweite beim Magazin "Extra" gegen 23:15 Uhr ruckartig anstieg. Zu dieser Zeit lief beim Sender ein Beitrag, in dem erklärt wurde, wie es möglich sein soll, Menschen nur durch Drücken von bestimmten Schmerzen – etwa im Bereich des Rückens – zu befreien.

Der Vorabend-Verlauf: "Brisant"-Rakete

Was fehlte am Dienstag? Wegen des teilweisen Feiertags in Bayern gab es am Dienstag im ZDF kein aus München kommendes "Leute heute", stattdessen sendete das ZDF ab 17:48 Uhr "Lesch sieht schwarz", die Ausstrahlung aber führte zu zahlreichen Abschaltern. Indes legte "Brisant" in dieser Zeit besonders stark zu. Ohnehin liefen Magazine am Dienstagvorabend prächtig. Das merkte auch RTL nach 18 Uhr: Mit den Regionalmagazinen oder "Explosiv" lockte der Sender viele Fans zu sich. Und ProSieben machte ab 19:05 Uhr einen Sprung nach oben; mit dem Start des Wissensmagazins "Galileo".

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Auch am Dienstag führte Ad Alliance das Werbereichweiten-Ranking an. Der Vermarkter kam dabei auf gewohnte 36 Prozent und landete somit sechs Punkte vor Seven.One Media auf Rang zwei. Gut lief es für das ZDF Werbefernsehen, das 16 Prozent erreichte.

Werbe-Ranking: XXXLutz auf XL-Sendern

Ausschließlich in reichweitenstarken Umfeldern geworben hat XXXLutz am Dienstag. Eingesetzt wurden 61 Spots, die auf über 62 XRP kamen. Im Schnitt einen Wert von mehr als einem Punkt stehen zu haben, das ist ein eher seltenes Ergebnis. Eine ähnliche Strategie waren bei den Marken mit dem meisten Reichweiten-Erfolg sonst noch bei Dr. Oetker zu erkennen. Für diese Produkte wurde am Dienstag 89 Mal geworben, der daraus resultierende XRP-Wert lag bei nahezu 70 Punkten.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.