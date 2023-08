Vor zwei Wochen erzielte die Wrestlingsendung "Raw" bei ProSieben Maxx mit 5,3 Prozent Marktanteil einen neuen Bestwert. Daran kam die Sendung zwar bei Weitem nicht mehr heran, trotzdem bleibt das Format für ProSieben Maxx in diesen Wochen ein Garant für sehr gute Quoten. So reichte es diesmal für 3,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, was glatt eine Verdoppelung des Senderschnitts von ProSieben Maxx war. Im Schnitt sahen 0,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Dass "Raw" dabei ein echter Einschalter ist, zeigt auch schon die Tatsache, dass direkt davor zwei Folgen der Sitcom "The Neighborhood" nicht über Marktanteile von 0,5 und 0,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kamen und insgesamt nur rund 50.000 Menschen erreichten. "Two and a half Men" hatte davor immerhin noch bis zu 1,5 Prozent Marktanteil einfahren können.

Bei RTL Up lief die musikalische Mittwochsprogrammierung auch in dieser Woche unterdessen wieder ziemlich mäßig. Wie Steffi Brungs und Ramon Roselly die "Sommerhits für die Ewigkeit" präsentierten, wollten ab 20:15 Uhr im Schnitt 0,28 Millionen Menschen sehen, was 1,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach, etwas weniger als die Hälfte des Senderschnitts - der allerdings vom enormen Erfolg der Gerichtsshow-Wiederholungen im Tagesprogramm nach oben gezogen wird, die auch am Mittwoch wieder teils bei über 5 Prozent lagen. Das Interesse an der Sommerhit-Show in der Primetime war dabei insbesondere bei Jüngeren wenig ausgeprägt, in der Altersgruppe 14-49 lag der Marktanteil nur bei 0,7 Prozent.

Weil Das Erste und das ZDF am Mittwochabend Krimifrei waren, sprangen die Ableger ZDFneo und One ein und bedienten die Krimiliebe der Deutschen mit Erfolg. 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten bei ZDFneo ab 20:15 Uhr "Wilsberg - Ungebetene Gäste". Das reichte für 6,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. "Wilsberg - Schmeckt nach Mord" hielt danach noch 1,13 Millionen Leute vor dem Fernseher, was 6,3 Prozent Marktanteil entsprach. Sehr zufrieden sein kann man aber auch bei One, wo "Agatha Christie's Poirot" ab 20:15 Uhr 0,88 Millionen Menschen und 4,1 Prozent Marktanteil erreichte. Zwei Folgen von "Murdoch Mysteries" lagen danach noch bei Marktanteilen von 2,9 und 3,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt