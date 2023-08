Fast 15 Jahre hat der Film "Selbst ist die Braut" mit Sandra Bullock und Ryan Reynolds in den Hauptrollen nun schon auf dem Buckel. Unzählige Male ist der Streifen bereits im deutschen Fernsehen zu sehen gewesen, übrigens auch auf unterschiedlichen Sendern. Und doch sind damit offenkundig noch immer hohe Quoten drin: 1,42 Millionen Menschen sahen sich den Film am Donnerstagabend zur besten Sendezeit bei Vox an, 490.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Damit ist Vox der Privatsender mit der höchsten Reichweite nach 20:15 Uhr gewesen.

Mit den gemessenen 11,3 Prozent Marktanteil kann man bei Vox sehr zufrieden sein. Geschlagen geben musste man sich beim jungen Publikum nur der Leichtathletik-WM im Ersten. Die Übertragungen hier sahen 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49, das bedeutete noch einmal deutlich bessere 19,5 Prozent. Und auch insgesamt war die WM nicht zu schlagen, die Gesamtreichweite betrug 4,61 Millionen - nur die "Tagesschau" war noch etwas erfolgreicher.

Vox landete mit dem Film auch vor einem neuen "Stern TV"-Spezial, in dem sich RTL mit dem "Wohnwahnsinn in Deutschland" beschäftigte. Hier schalteten 1,06 Millionen Menschen ein, 440.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe und bescherten RTL so immerhin 10,2 Prozent. Danach ging es jedoch schnell bergab: "RTL Direkt" holte nur 8,0 Prozent, das neue "Dr. von Lucadou und die unheimlichen Fälle" brach auf 5,6 Prozent ein. Vox dagegen holte auch mit dem zweiten Film des Abends noch gute Quoten: "Arrival" erreichte 8,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Medical Detectives" lag in der Nacht dann wieder bei zweistelligen Werten.

Während sich Vox beim jungen Publikum hinter der Leichtathletik-WM Platz zwei in den Tagescharts sicherte, war insgesamt das ZDF erster Verfolger der Sport-Übertragung. Mit der Komödie "Ein Mops zum Verlieben" versammelten die Mainzer 3,74 Millionen Menschen vor den TV-Geräten, das entsprach sehr guten 16,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Aber noch einmal zurück zum Ersten: "Panorama" erreichte nach der quotenstarken Leichtathletik-WM noch etwas mehr als 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 11,1 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den Jüngeren wurden 8,6 Prozent gemessen. Die "Tagesthemen" konnten sich danach in beiden Zuschauergruppen wieder steigern und auch bei den 14- bis 49-Jährigen war mit 12,6 Prozent wieder ein zweistelliger Wert drin. "Extra 3" schrammte danach mit 14,1 Prozent nur knapp einem Rekord beim jungen Publikum vorbei. Besser lief es bislang nur einmal: In der vergangenen Woche, als noch minimal bessere 14,2 Prozent gemessen wurden. Das zeigt: Das Format befindet sich aktuell in einem echten Höhenflug. Insgesamt sorgten 1,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für 11,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt