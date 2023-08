Die "Harry Potter"-Reunion mit dem Titel "Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter" ist vom damaligen HBO Max bereits vor mehr als eineinhalb Jahren veröffentlicht worden, in Deutschland war sie bislang aber nur bei Sky zu sehen. Am Samstag sorgte Sat.1 nun auch für die Free-TV-Premiere - und trotz der Tatsache, dass die Sendung so lange im Archiv lag, war sie für überraschend hohe Quoten gut.

1,32 Millionen Menschen sahen sich an, wie unter anderem der Cast nach all den Jahren wieder zusammenkam, 550.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Beim jungen Publikum musste sich Sat.1 damit zur besten Sendezeit nur der Leichtathletik-WM im Ersten geschlagen geben, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei sehr starken 13,0 Prozent. Als gute Idee hat es sich dann außerdem erwiesen, im Anschluss mit "Phantastische Harry Potter Momente" weiterzumachen, die waren auch noch einmal für 13,4 Prozent gut.

Weil für Sat.1 sonst am Samstag aber nicht viel zusammenlief, konnte der "Harry Potter"-Abend letztlich nur Schadensbegrenzung betreiben. Der Tagesmarktanteil des Senders lag bei 6,5 Prozent. Hinter dem Ersten lag Sat.1 damit aber auf Platz zwei aller Sender - noch vor RTL, das mit 6,1 Prozent am Samstag völlig versagte. Das ist auch auf die Primetime zurückzuführen, wo "Big Bounce" mit 5,8 Prozent erneut einen Tiefstwert aufgestellt hat - nur 850.000 Menschen schalteten ein.

Erst am späten Abend steigerte sich RTL auf ein halbwegs akzeptables Niveau, wobei man mit dem Bühnenprogramm von Chris Tall auch keine Bäume ausreißen konnte. "Schönheit braucht Platz" konnte sich im Vergleich zum Vorprogramm aber immerhin spürbar steigern und brachte es auf 9,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe, die Reichweite lag bei 640.000.

Noch schlechter als für RTL sah es am Samstag aber für ProSieben aus, das sich mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von lediglich 5,4 Prozent begnügen musste. Ein Best-Of vom "Duell um die Welt" blieb bei 5,4 Prozent Marktanteil hängen und brachte es auf weniger als 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Am Vorabend kamen zudem alte "Friends"-Folgen in der Spitze nur auf 4,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt