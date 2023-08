am 30.08.2023 - 11:11 Uhr

Der Primetime-Verlauf: Auf und Ab bei neuer Kebekus-Show

Die neue ProSieben-Show "Wir gegen die!" zeigt einen recht unsteten Reichweiten-Verlauf am Dienstagabend: Nachdem die Sendung in den ersten 20 Minuten leicht zulegen konnte, ging es ab 20:35 Uhr bis zur ersten Werbepause dann zunächst wieder langsam bergab. Richtig Fahrt nahm die Sendung dann erst nach 21 Uhr auf. Im weiteren Verlauf des Abends zeigte sich dann aber auch, dass es nicht gelang, das Publikum bis zum Ende nach 23 Uhr zu halten: Ab 22 Uhr geht's sukzessive nach unten, nach jeder weiteren Werbepause kam ein Teil der Zuschauerinnen und Zuschauer nicht mehr zurück.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: "Galileo" ist ein Einschalter

Mit dem Start von "Galileo" zeigt sich bei ProSieben am Vorabend im Vergleich zu den "Simpsons" davor ein deutlicher Reichweitensprung, der Sendung gelang es zudem, auch im Verlauf weiteres Publikum hinzuzugewinnen - auch das war bei den "Simpsons" zuvor anders. Zapper blieben bei der Serie also offenbar nicht hängen.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: ZDFwerbefernsehen klar vor ARD Media

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Im Duell der Vermarkter der beiden öffentlich-rechtlichen Sender hatte das ZDFwerbefernsehen am Dienstag klar die Nase vor der ARD - trotz der enorm starken Zeit des Ersten im Vorlauf der "Tagesschau".

© AdScanner

Werbe-Ranking: Wo Ratiopharm wirbt

Blicken wir heute etwas weiter nach hinten im Ranking: Ratiopharm erreichte mit insgesamt 90 Spot-Ausstrahlungen am Dienstag eine Bruttoreichweite von 74 XRP in den von AdScanner erfassten Haushalten und belegte damit Rang 13. Für den Arzneimittelhersteller gehörte es zu den stärksten Werbetagen in diesem Jahr. Etwas überraschend ist dabei, welche Sender belegt wurden und welche nicht: Ratiopharm setzte - branchenüblich - unter anderem auf die beiden öffentlich-rechtlichen Sender, die mit Abstand meisten Spots liefen aber bei RTLzwei und damit einem jünger ausgerichteten Sender. Dahinter folgte Sat.1, auch Sat.1 Gold wurde häufig belegt. Mit ProSieben blieb einer der großen Sender allerdings auch komplett außen vor.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.