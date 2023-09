Schon in der Nacht auf Freitag hat die neue Ära der National Football League begonnen. RTL übertrug da das erste Saisonspiel live. Bis in den Februar hinein wird der Sender nun jede Woche und in aller Regel am Sonntagabend live senden; mindestens zwei Matches im Free-TV. Die ersten Quoten dürften RTL sehr gut gefallen. Sie fielen etwas höher aus als in der zurückliegenden Saison bei ProSieben und sie waren durch die Bank zweistellig.

Ab 19:03 Uhr sendete RTL das Spiel zwischen Cincinnati und Cleveland. Die ersten beiden Viertel brachten dem Sender 12,9 sowie 11,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein. Nach der Halbzeitpause verbuchten beide Abschnitte dann 10,3 Prozent. Die ermittelten Gesamt-Reichweiten des frühen Spiels beliefen sich auf Werte zwischen 0,75 und 0,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.



Zum kompletten Bild gehört auch: Bei den 14- bis 59-Jährgen, also jener Gruppe, auf die RTL in der Vermarktung mittlerweile ganz besonders schaut, fielen die Ergebnisse nicht so gut aus. Das unterstreicht, dass die NFL in Deutschland ein sehr junges Publikum abholt. Vor der Halbzeitpause landeten die Szenen immerhin noch bei mehr als sieben Prozent, das dritte und vierte Viertel holte nur etwas mehr als sechs Prozent in der Relevanzzielgruppe. Die Zahlen dürften allerdings erwartbar gewesen sein, auch in den vergangenen Jahren hatte die NFL bei den ganz Jungen ihre Stärke. Dennoch: Luft nach oben besteht freilich.



Ab 22:25 Uhr lief dann das späte Spiel zwischen Los Angeles und Miami. Bei den klassisch Umworbenen blieben die Werte weiterhin zweistellig: Gemessen wurden in den vier Vierteln 12,1, 12,2, 10,1 und genau zwölf Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen schwankten die Ergebnisse zwischen nun etwas besseren 8,2 und 9,9 Prozent.

Für die NFL hat "Exclusiv – Weekend" indes wieder seinen Sendeplatz um 17.45 Uhr eingenommen. Die einstündige Sendung bescherte RTL bei den klassisch Umworbenen ordentliche 9,7 Prozent, "RTL Aktuell" schloss sich mit einer nur rund zehn Minuten langen Ausgabe an, die auf 15,3 Prozent bei den Werberelevanten kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt