Auch am Mittwoch setzte sich die ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY" an die Spitze der Quotencharts. Das rund 90 Minuten lange Format mit Rudi Cerne holte dabei eine der besten Quoten bei den 14- bis 49-Jährigen der zurückliegenden Jahre. Ermittelt wurden starke 18,8 Prozent – nur in wenigen Fällen lief es zuletzt besser, unter anderem im Hochsommer 2022 als 19 Prozent möglich waren. Insgesamt schauten im Schnitt 5,27 Millionen Personen die neueste Ausgabe des Formats, was 21,7 Prozent Marktanteil zur Folge hatte. Das nachfolgende "heute journal" kam noch auf 4,11 Millionen (19,6%).

Nach 23:20 Uhr kam es zeitweise wieder zu einem direkten Duell zwischen "Markus Lanz" und der sich aus der Sommerpause zurückmeldenden Sandra Maischberger. Lanz sicherte dem ZDF 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie gute 14,5 Prozent Marktanteil. Der "Maischberger"-Talk lief etwas schwächer. Gestartet schon um 22:50 Uhr, kam er auf 1,13 Millionen zusehende Personen sowie exakt zehn Prozent Marktanteil.



Zur Primetime hatte Das Erste auf "Seine Mutter und ich" gesetzt und mit dem Film 3,27 Millionen Personen im Schnitt angelockt, der Marktanteil lag bei guten 13,4 Prozent. In Bestform präsentiert sich zudem aktuell "Gefragt – gejagt" um 18 Uhr. Erst am Dienstag sicherte sich das Quiz mit Alexander Bommes den besten Marktanteil aller Zeiten bei den 14- bis 49-Jährigen, am Mittwoch wurden knapp 13 Prozent in dieser Altersklasse ermittelt. Geht nichts mehr schief, dann wird die Staffel im Jahr 2023 sowohl insgesamt als auch bei den Jüngeren die erfolgreichste aller Zeiten sein.

Besser als üblich präsentierte sich derweil am Vormittag auch "Live nach Neun", das bekanntlich seinem Ende entgegen geht. Am Mittwoch kam die Sendung bei den Jüngeren auf sehr starke 11,1 Prozent Marktanteil. Das war der drittbeste Wert des Jahres – interessanterweise liegen die beiden Sendungen, die noch stärker abschnitten, nur wenige Wochen zurück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt