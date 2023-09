Drei Folgen mögen für ein erstes Zwischenfazit noch etwas früh sein. Doch die Chancen, dass ein solches Fazit zeitnah halbwegs positiv ausfällt, sind bei "Love Island" mit der am Mittwoch ab 22:17 Uhr gesendeten Episode nicht gerade gestiegen. Die rund einstündige Folge der Flirtshow bescherte RTLzwei diesmal 4,4 Prozent Marktanteil. Das ist mehr als am Dienstag, als man teils gegen Live-Fußball antreten musste und weniger als drei Prozent holte. Das st aber auch weniger als bei der Auftaktshow am Montag, die immerhin gut fünf Prozent holte. Rund 320.000 Personen schauten am Mittwoch nun linear zu. Nicht bekannt ist, wie viele aus der insbesondere sehr jungen Zielgruppe die Folgen zeitlich flexibel streamen.

Vor "Love Island" hatte sich übrigens das Format "Die Wollnys" im RTLzwei-Programm zurückgemeldet, ohne allerdings echte Sprünge zu machen. Eine Doppelfolge landete bei unspektakulären 4,5 und 4,7 Prozent. 0,68 und 0,72 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die beiden Folgen im Schnitt. Somit lag RTLzwei zur Primetime hinter Vox, wo eine weitere Folge von Feuer, Wasser, Erde, Luft – Retter in ihrem Element" auf solide 6,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kamen (gesamt: 650.000).



Nicht funktioniert hat das Zusammenspiel mit "Die letzte Spur – Die Cold-Case-Ermittler" ab 22:15 Uhr. Das Format halbierte die Reichweite, in der Zielgruppe stand angesichts von nur 3,1 Prozent ein echter Flop zu Buche. Auf eine schöne Reichweite, nämlich 1,14 Millionen im Schnitt, kann indes Kabel Eins verweisen: So viele Personen sahen laut Messung den Primetime-Film "Jack Ryan: Shadow Recruit". In der klassischen Zielgruppe holte der Streifen gute 5,6 Prozent.

Dafür schwächelten "Quiz Taxi" und "Achtung Kontrolle" mit je nur etwas mehr als drei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, was auch deshalb wenig ist, weil "Mein Lokal, dein Lokal" in der Stunde zuvor noch auf sechseinhalb Prozent gekommen war.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt