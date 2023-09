Arg in Grenzen gehalten hat sich das insgesamte Interesse an einem am Donnerstagabend ausgestrahlten Thriller, der die Geschichte von Johannes Erlemann erzählte. Dieser wurde im Alter von nur elf Jahren entführt und musste insgesamt 14 Tage "in einem dunklen Verschlag hocken". Den Film mit dem Namen "Entführt – 14 Tage Überleben" sahen im linearen RTL-Programm ab 20:15 Uhr nun gerade einmal 1,7 Millionen Menschen ab drei Jahren. Der Gesamtmarktanteil belief sich auf etwas mehr als sieben Prozent.

Deutlich gefragter war da schon eine Wiederholung der ARD-Reihe "Nord bei Nordwest", die ebenfalls um 20:15 Uhr startete und 6,10 Millionen Personen interessierte. Somit 26,3 Prozent Marktanteil generiert – ein Vorbeikommen an diesem Erfolg war entsprechend nicht möglich. Interessant: Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Küstenkrimi vor dem RTL-Thriller. Er sicherte sich im Schnitt 10,5 Prozent Marktanteil, während der RTL-Film auf zehn Prozent kam. Bei den 14- bis 59-Jährigen, auf die man in Köln inzwischen besonders schaut, erzielte "Entführt" ähnliche 9,9 Prozent. "Nord bei Nordwest" holte in dieser Altersklasse indes starke 19,5 Prozent.



Luft nach oben hatten auch die Quoten eines "Stern TV Spezials" zum Thema "Entführt in Deutschland", das ab 22:30 Uhr rund achteinhalb Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgrupe generierte. Es wurde von im Schnitt 1,01 Millionen Personen verfolgt. RTL schloss den Donnerstag mit 10,4 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen ab. Quotentreiber am RTL-Donnerstag waren "Punkt 12" und "RTL AktuelL" mit je knapp 15 Prozent, "GZSZ" mit starken 16,6 Prozent und interessanter Weise auch ein nächtliches Interview mit CSU-Chef Markus Söder. Es kam auf 14,5 Prozent in der Zielgruppe, nachdem das "Nachtjournal" zuvor nur rund elf Prozent generiert hatte.

Mit politischen Themen punktete am Abend auch das Zweite. "Maybrit Illner" holte ab 22:15 Uhr 13,3 Prozent, "Markus Lanz" anschließend 15,9 Prozent. Die Reichweiten beider Sendungen beliefen sich auf 2,01 und 1,39 Millionen. Zur Primetime hatte das ZDF die Komödie "Gäste zum Essen" im Programm, die von durchschnittlich 3,44 Millionen Menschen gesehen wurde. Die Folge waren 14,8 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt