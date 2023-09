Trotz des Ausscheidens der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der der Frauen-WM vor wenigen Wochen war das Interesse an den Spielen hoch, ARD und ZDF verzeichneten oft gute Quoten. Eventuell hat die WM ganz generell das Interesse am Frauenfußball erhöht, bei der Live-Übertragung des Starts der Bundesliga-Saison waren die Quoten im ZDF jetzt nämlich recht ordentlich.

1,63 Millionen Menschen sahen sich am Freitagvorabend die Eröffnungspartie zwischen Bayern München und Freiburg an, der Marktanteil lag damit bei exakt 10 Prozent. Für ZDF-Verhältnisse ist das kein besonders starker Wert, allerdings wäre eine solche Reichweite noch vor wenigen Jahren für den Frauenfußball und speziell die Bundesliga wohl nicht denkbar gewesen. Insofern können alle Seiten damit leben. Insgesamt werden in dieser Saison zehn Live-Spiele der Bundesliga bei ARD und ZDF zu sehen sein.

Am Abend war das ZDF sowieso stark unterwegs: Mit "Mordsschwestern" erreichte man zur besten Sendezeit 4,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und damit wie kein anderer Sender am Freitag, der Marktanteil lag bei 19 Prozent. "SOKO Leipzig" kam später noch auf 3,73 Millionen und 16,2 Prozent. Beim jungen Publikum blieben die beiden Produktionen recht deutlich bei einstelligen Werten hängen. Eine Tatsache, die die Comedy-Schiene am späten Abend änderte. Die "heute-show" erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen starke 14,3 Prozent und auch das "ZDF Magazin Royale" lag bei sehr guten 12,5 Prozent.

Die "heute-show" erzielte beim jungen Publikum sogar den Tagessieg, 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren nämlich zwischen 14 und 49 Jahren alt. Insgesamt sahen 2,99 Millionen Menschen zu, was 16,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Jan Böhmermann lag angesichts von 1,34 Millionen Personen, die die Sendung gesehen haben, insgesamt knapp im einstelligen Bereich. Beide Sendungen gehören zu den Formaten, die in der Regel am stärksten von der zeitversetzten Nutzung profitieren - sämtliche Werte dürften in wenigen Tagen also noch einmal steigen.

Gut in den Abend gestartet war auch Das Erste: "Praxis mit Meerblick" unterhielt 3,23 Millionen Menschen, was 14 Prozent Marktanteil entsprach. Die "Tagesthemen" gaben danach etwas ab, hielten sich aber dennoch bei soliden 11,2 Prozent. Mit einem alten "Polizeiruf" erreichte Das Erste später dann immerhin noch 10 Prozent Marktanteil, 1,59 Millionen Menschen sahen bis kurz vor Mitternacht zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt