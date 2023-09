600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 erreichte die "heute-show" am späten Abend im ZDF - und damit mehr als alle anderen Sender am Freitag. Auch RTL hatte mit seinem Primetime-Programm das Nachsehen, schlug sich im Vergleich aber noch am besten. 580.000 Menschen in dieser Altersklasse sahen sich die neueste Ausgabe von "Lego Masters" an, der Marktanteil leg bei 11,7 Prozent. Insgesamt sahen 1,25 Millionen Menschen zu, das ist ein Bestwert für die laufende Staffel.

Sat.1 hat derweil weiter mit sehr schwankenden Quoten von "Zurück in die Schule" zu kämpfen. Die Pilawa-Show erreichte 6,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, nachdem es in der Vorwoche mit 7,6 Prozent noch deutlich besser aussah. Die Reichweite unterschied sich kaum: An diesem Freitag sahen 300.000 junge Menschen zu, eine Woche zuvor waren es sogar nur 280.000. Insgesamt kam Sat.1 mit dem Format am Freitag auf 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Im Anschluss drehte sich das Kräfteverhältnis: RTL erzielte mit der "Ultimativen Chartshow" plötzlich nur noch 6,6 Prozent Marktanteil, während eine Wiederholung von "99 - Einer schlägt sie alle" in Sat.1 für 8,4 Prozent sorgte. Allerdings war die Musikshow mit Oliver Geißen schon um Mitternacht zu Ende, "99" lief bis 1:35 Uhr.

Dicht beieinander lagen am Freitag zur besten Sendezeit ProSieben und Vox. Während ProSieben mit "James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie" 7,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erzielte, lag Vox mit "Goodbye Deutschland" bei 7,6 Prozent. In der Gesamtreichweite gab es aber doch Unterschiede - und hier mit spürbarem Vorteil für ProSieben. Den Film sahen sich nämlich 1,31 Millionen Menschen an, die Auswanderer von Vox kamen nur auf 850.000.

Bei RTLzwei unterhielt "American Pie" zur besten Sendezeit nur 440.000 Menschen, das reichte beim jungen Publikum dennoch für ziemlich gute 5,9 Prozent Marktanteil. "Love Island" erreichte danach einen seiner besseren Tage und holte 5,1 Prozent. Für die Kuppelshow war es damit schon der zweite Tag in Folge mit mehr als 5 Prozent Marktanteil, nachdem es kurz nach dem Start auch schon einmal deutlich schlechter aussah.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt