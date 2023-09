Eng beieinander lagen am Samstagabend zwei Showformate. Das ZDF schickte eine besondere Ausgabe des "Quiz-Champion" auf Sendung, in dem Moderator Johannes B. Kerner mit weiteren bekannten Persönlichkeiten Spenden zugunsten der Krebshilfe sammelte. Und bei RTL ging eine neue Folge von "Denn sie wissen nicht, was passiert" auf Sendung. Zumindest bei den 14- bis 49-Jährigen waren beide Shows ähnlich gefragt. Das ZDF-Quiz kam im Schnitt auf 470.000 zusehende Personen in diesem Alter, die RTL-Show auf 460.000. Weil das RTL-Format länger lief (Schluss war erst um 0:50 Uhr), fielen hier die Marktanteile höher aus.

RTL generierte mit dem Primetime-Format im Schnitt 12,4 Prozent, "Der Quiz-Champion" landete bei schönen 11,1 Prozent. Insgesamt sahen 3,04 Millionen Menschen das ZDF-Quiz, die RTL-Show kam auf 1,4 Millionen. Einen schlechten Abend erwischte indes ProSieben, wo "Darüber…die Welt" zur besten Sendezeit nicht über 4,2 Prozent Marktanteil hinaus kam (gesamt 0,43 Mio.). Eine weitere Folge des Formats, die sich ab 22:40 Uhr anschloss, sicherte sich dann ähnliche 0,42 Millionen zusehende Personen ab drei Jahren, in der klassischen Zielgruppe stiegen die Quoten auf 6,7 Prozent.



Einen Flop hingelegt hat indes auch Vox mit seinem Primetime-Programm. "Verkaufen um jeden Preis – Die Geheimnisse der Superseller" war am Samstagabend gleich vier Stunden lang im Programm der Kölner vertreten. Doch lediglich 2,4 Prozent der 14- bis 49-Jährigen schalteten im Schnitt ein. Die ermittelte Durchschnittsreichweite belief sich auf 0,28 Millionen.

So kam Vox in Sachen Zielgruppen-Marktanteil am Samstag auch nicht über schmale 5,1 Prozent hinaus, ProSieben landete bei 5,5 Prozent und Sat.1 hatte mit im Schnitt 5,8 Prozent Luft nach oben. Auf Platz eins landete indes RTL – doch auch hier hätten die Ergebnisse angesichts von 8,6 Prozent höher ausfallen können.





