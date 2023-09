Nach einer halben Stunde roch es nach einer Niederlage für Schalke 04. Im Zweitliga-Abendspiel lagen die Königsblauen mit 0:2 gegen Magdeburg zurück. Doch abgerechnet wird eben nach 90 Minuten und mit dem Schlusspfiff war ein 4:3 für Schalke auf der Anzeigetafel zu lesen. Sport1 fuhr mit der Live-Übertragung des Matches sehr hohe Werte ein. Im Schnitt schauten im Free-TV rund 710.000 Menschen ab drei Jahren zu. Das entsprach einer Quote von 3,3 Prozent.

Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 3,9 Prozent gemessen. Für Sport1 war es die zweitbeste Gesamtreichweite der noch jungen Saison. Am ersten Spieltag hatte das Match zwischen Schalke und Kaiserslautern sogar die Marke von 900.000 an Angriff genommen, aber knapp verfehlt.



König Fußball hatte in den Stunden zuvor auch schon Sky teils gute Werte beschert. So kam die Konferenz, in der unter anderem Leipzig und Dortmund zu sehen waren, diesmal auf 16,9 Prozent Marktanteil. Die niedrigste Topspielquote der noch jungen Saison generierte ab 18:30 Uhr allerdings das Aufeinandertreffen von Bochum und Frankfurt. Hier schauten nur 5,8 Prozent der Werberelevanten zu, die ermittelte Reichweite lag bei etwas mehr als 500.000.

Recht gute Quoten sicherte sich indes ProSieben Maxx am Samstagabend mit einem Rugby-Spiel. So kam die zweite Halbzeit von Irland gegen Tonga nach 22:15 Uhr auf 2,9 Prozent Marktanteil. "SmackDown", das nach 23:15 Uhr auf Sendung ging, überraschte sogar mit sehr starken fünf Prozent bei den Werberelevanten. Nachmittags hatte die ELF am langen Sport-Samstag beim Sender schon für im Schnitt rund zweieinhalb Prozent gesorgt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt